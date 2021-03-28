新华社德黑兰3月27日电 当地时间3月27日，国务委员兼外长王毅在德黑兰会见伊朗最高领袖顾问拉里贾尼。

王毅表示，中伊是传统友好伙伴。中方始终从战略高度和长远角度看待和处理两国关系。无论国际地区形势如何变化，中方都将坚定不移奉行对伊友好政策。今年是两国建交50周年，中伊关系站在新的历史起点上。中方愿同伊方一道，以两国建交50周年为契机，不断开辟两国合作新领域，造福两国人民，同时也为世界和平与发展作出积极贡献。

王毅说，2016年1月，中伊就建立全面战略伙伴关系发表联合声明，双方同意达成一份全面合作计划。今天我同扎里夫外长将共同签署中伊全面合作计划，规划两国在经济、人文等领域的合作前景，推动中伊全面战略伙伴关系不断向前发展。中方将继续为伊方抗击疫情提供帮助。

王毅指出，中方坚定支持伊方反对霸权，维护伊国家主权和民族尊严。对伊单边制裁违反国际法，给伊人民带来无辜伤害，国际社会应该共同反对任何强权霸凌行径。中方愿同伊方一道，维护两国和其他发展中国家的正当权利。

拉里贾尼表示，伊方高度重视对华关系。今年是伊中建交50周年，两国关系进入新的发展阶段。伊方感谢中方为伊防控疫情提供的大力支持，希同中方加强抗疫合作。双方签署伊中全面合作计划将为两国关系未来发展奠定良好基础。伊方愿同中方加强各领域互利合作，深化反恐合作。伊方高度赞赏并感谢中方反对对伊单边制裁的公正立场，愿同中方密切协作，通过对话谈判找到解决各方分歧的办法，维护地区和平稳定。

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