作为全球重要海运航道之一，苏伊士运河堵塞给本就紧张的全球集装箱船舶运力再添新愁。

一些欧美零售商担忧，运河堵塞波及全球供应链，可能让企业在新冠疫情期间确保稳定库存“难上加难”。

一艘悬挂着巴拿马国旗的重型货船23日在苏伊士运河新航道搁浅，导致航道堵塞。

全球最大的家居用品零售商、瑞典宜家家居连锁公司证实，搁浅货船上搭载大约110个装有宜家产品的集装箱。宜家正在调查其他被堵货船上装有宜家产品集装箱的数量。

宜家公司发言人汉纳·莫德说：“这件事对我们供应链的不利影响，取决于救援行动进展及耗费时间。”

英国电器零售商迪克森斯手机公司、荷兰家居产品零售商布洛克尔公司同样确认货物因运河堵塞延迟交付。

多国在新冠疫情期间施行“居家令”，刺激人们升级换代家居产品，电视、沙发等家电家具销量增加。

英国《劳埃德船舶日报》估计，每天有价值大约96亿美元的集装箱货物经过苏伊士运河，包括训练装备、服装、家用电器和电子产品等。按照全球航运专家的说法，每天数以千计空集装箱经由苏伊士运河返回位于亚洲的工厂。

美国全国报关和运输业协会下属的一个小组委员会主席理查德·罗奇说：“这是（运力）紧张市场下的一起灾难性事件，此前高企的需求已导致货物交付的拥堵性延迟，使进口货物无法及时抵达货架。”

从事全球供应链合作的英国OCI集团股份有限公司首席执行官奥利弗·查普曼说，由亚洲开往欧洲的铁路货运已经“超负荷”，而使用航空货运则过于昂贵。以橡胶手套为例，向欧洲空运一箱橡胶手套运费需要2至3美元，相比海运所需的25美分大幅增加。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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