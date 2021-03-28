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打破僵局？英国将与欧盟达成新冠疫苗供应协议

2021年03月28日10:38 | 来源：新华网
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英国媒体27日报道，英国最早将于本周末与欧洲联盟达成一项新冠疫苗协议，解除欧盟切断向英国出口疫苗的威胁。

英国《泰晤士报》说，根据协议，欧盟将解除禁止向英国出口辉瑞新冠疫苗的威胁，英国政府则将同意放弃部分荷兰长期供应英国的阿斯利康疫苗。

辉瑞疫苗由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发，阿斯利康疫苗由英国阿斯利康公司和牛津大学联合研发。

欧洲药品管理局26日批准使用荷兰一处基地生产阿斯利康疫苗，使用德国一处设施生产辉瑞疫苗。欧盟寄希望于这些生产基地提高第二季度疫苗交付量，加快疫苗接种速度。

近期，疫苗交付问题令英国和欧盟关系紧张。由于欧盟所获阿斯利康疫苗交付量远少于订购量，欧盟委员会24日修订新冠疫苗出口管理规定，强化出口管控。这一决定招致英方一些人士不满，批评欧盟“自私”。

路透社以一名欧盟官员为消息源报道，英国迄今进口了2100万剂在欧盟生产的疫苗。

英国和欧盟24日发表联合声明，称双方正在讨论采取短期、中期和长期具体措施，以“创建双赢条件，增加对双方公民的疫苗供应”。

就上述疫苗协议，英国政府暂未予以回应。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘叶婷)

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