美国情报机构称，如果美国在塔利班与阿富汗政府达成权力分享协议前撤出驻军，塔利班可能在两三年内重新控制阿富汗大部分地区。

美国《纽约时报》26日报道：“美国情报机构告诉（总统约瑟夫·）拜登政府，如果美军在塔利班和阿富汗政府达成权力分享协议前离开，这一国家的大部分地区可能在国际部队撤出后的两到三年内重新被塔利班掌控。”

《纽约时报》没有公开消息人士的姓名。按这些美国官员说法，塔利班势力扩张后，极端组织“基地”可能卷土重来。

《纽约时报》报道，上述机密情报评估于2020年为上一届美国政府准备。眼下，倾向于保持在阿驻军的美国官员用这一评估作为依据。

美国白宫尚未就《纽约时报》报道置评。

美国上届政府2020年2月在卡塔尔首都多哈与塔利班达成协议，约定今年5月1日之前从阿富汗撤出所有美军。

美联社早些时候报道称，持续近20年的阿富汗战争已成为美国历史上最旷日持久的战争，美国为此耗资近1万亿美元，而塔利班至今仍控制着阿富汗约一半的国土。

拜登先前表示美国5月1日前从阿富汗撤军“有难度”，一旦延期撤军，不会延期“很久”。拜登25日举行就任总统65天来首场记者会，重申上述立场。

同一天，德国联邦议院批准德国在阿富汗继续驻军至2022年1月31日。

拜登25日讲话后，塔利班发表声明，警告美军如果违背约定，塔利班将恢复对驻阿外国部队的敌对行动。

塔利班称，塔利班致力于执行2020年2月达成的协议，视其为结束20年战事的“最明智最短路径”，违反协议者将付出代价。

阿富汗政府与塔利班于2020年9月在卡塔尔启动和平谈判，因分歧巨大，谈判进展缓慢。塔利班武装频繁袭击阿富汗军队、警察、官员以及政府机构，政府方面一直也未放松对塔利班武装分子的打击。（陈立希）（新华社专特稿）

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