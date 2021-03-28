新华社塔什干3月27日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦政府采购的首批中国新冠疫苗27日运抵乌首都塔什干。中国驻乌大使姜岩、乌总统顾问阿卜杜瓦西托夫、卫生部长哈吉巴耶夫、创新发展部长阿卜杜拉赫莫诺夫等到机场迎接。

姜岩表示，新冠疫情发生后，中乌两国守望相助，开展了内容丰富的抗疫合作，疫苗合作是两国抗疫合作的重要内容。相关中国疫苗完成在乌注册，体现了乌方对中方疫苗的高度信任和支持。首批疫苗的到来是中乌抗疫合作再上新台阶的重要标志。中方愿继续与乌方合作抗疫，共同早日战胜疫情。

哈吉巴耶夫表示，乌方高度重视同中方开展疫苗合作。自去年12月以来，中国新冠疫苗在乌启动国际Ⅲ期临床试验，结果显示这款疫苗几乎没有副作用。运抵乌兹别克斯坦的这批中国新冠疫苗将被分配到该国3000多个疫苗接种点，为民众实施大规模接种。

去年12月10日，由中国科学院微生物研究所和安徽智飞龙科马生物制药有限公司共同研发的新冠重组蛋白疫苗在乌兹别克斯坦启动国际Ⅲ期临床试验。本月初，乌兹别克斯坦相关部门完成对该款疫苗的注册，授予该疫苗在乌境内紧急使用和销售许可。

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