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联合国秘书长：当代种族主义之中仍能见到奴隶制的遗毒

2021年03月28日10:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国3月28日电 （记者李晓宏）“种族主义既是奴隶制的起因，也是其遗毒。在今天的种族不公正和不平等中，隐现着奴隶制的幽灵。”联合国秘书长古特雷斯近日在联合国大会举行的“奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际纪念日”活动上呼吁，国际社会应继续为消除种族主义而奋斗，共同致力于创造一个由正义所主导的新世界，让每一个人都能和平、自由和有尊严地生活。

古特雷斯表示，跨大西洋贩卖奴隶行为“建立并维持了一套存在了400多年的剥削体制，彻底摧毁了受奴役群体的经济，却巩固了殖民主义，以受奴役群体的生命为代价，却让许多受益者成功敛财。”他指出，种族主义位于这套体制的核心，“长期让非洲人成为二等公民。为了给贩卖奴隶找理由，非洲人不断被描绘为低人一等。”

“虽然跨大西洋贩奴贸易在两个多世纪前就已结束，但其背后的思想观念今天却仍然存在。”古特雷斯说，在欧洲、美国和其他地区，各国各地的白人至上主义者正组织起来，招兵买马。根据非政府组织反诽谤联盟的统计，2020年白人至上主义的宣传攻势达到了有史以来的最高峰。

“我们每一个人都必须驳斥有关种族优越论的一切谎言。每一个人都是平等的，都属于人类这一个种族，这是不可辩驳的真相。一旦忘记这个基本的事实，我们就会让自己陷入险境。”古特雷斯强调，呼吁全球正义、消除种族主义和不平等，是联合国建立的根基，国际社会应以去年全球以此为主题开展的大规模行动为基础，纠正历史错误，认识并改变奴隶制和跨大西洋贩奴贸易所造成的长期后果。“应对不公平和不公正，建立包容的社会和经济，教授正确的历史，是对奴隶制受害者最好的纪念。”

(责编：于洋、常红)

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