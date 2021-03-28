人民网联合国3月28日电 （记者李晓宏）联合国近日发布的《2021年可持续发展融资报告》显示，新冠肺炎疫情导致世界经济90年来最严重的衰退，并日益加剧全球的不平等现象。国际社会为此呼吁，立即采取行动，筹集资金加快重建步伐，防止诸多贫穷国家失去10年的发展成果。

报告估计，新冠肺炎疫情肆虐导致全球损失了1.14亿个工作，约1.2亿人陷入了极端贫困，最脆弱的社会群体受到的影响最大，世界上最贫穷国家实现可持续发展目标的期限可能再后推10年。

报告表明，各国应对疫情的不平等扩大了国家之间和人民之间严重的差距和不平等。全球16万亿美元疫情纾困资金中，用于发展中国家的不到20％。截至今年1月，推出疫苗的38个国家中，只有9个是发展中国家。

“疫情证明了我们无视全球相互依存关系的危险。一个分化的世界对我们所有人来说都是一场灾难。”联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德指出，帮助发展中国家克服这场危机在道德上是正确的，而且符合每个人的经济利益。

报告为此给出了一些具体建议，包括拒绝疫苗民族主义；履行将0.7％的国内生产总值用于官方发展援助的承诺，并为发展中国家，特别是最不发达国家提供新的优惠融资；通过提供资金的流动性和债务减免支持来避免债务困扰，使发展中国家能够应对新冠疫情及其经济和社会影响。

“富国和穷国之间日益扩大的差距是令人担忧的倒退，需要立即得到纠正。”该报告由联合国经济和社会事务部负责编写，领导该部门的副秘书长刘振民说：“穷国必须得到帮助，不仅在财务上能够维持，而且要投资于自己的发展。为了更好地重建，公共和私营部门都必须投资于人力资本、社会保护以及可持续的基础设施和技术。”

报告指出，可持续和明智的投资，例如在基础设施方面的投资，将降低风险，并使世界对未来的冲击更具韧性。它将创造增长，使数以百万计的人过上更好的生活，并帮助应对气候变化。例如，据估计，未来两年在这类投资上支出700亿至1200亿美元，此后每年支出200亿至400亿美元，将大幅降低发生另一场大流行病的可能性，这与新冠肺炎疫情造成数万亿美元的经济损失形成鲜明对比。但是，与发达国家不同的是，大多数发展中国家没有进行此类投资的财政空间。

报告提出了应对这一挑战的具体方法，包括利用当前的历史低利率，以固定利率向发展中国家提供超长期融资，包括超过50年的长期融资；更好地利用公共开发银行作为可持续发展投资的工具；调整资本市场的方向，将投资链上的短期激励措施与可持续发展相衔接，减少对可持续发展目标造成冲击的风险。

“应将应对危机作为进行重新设置和建设面向未来的全球体系的机会。”报告强调，尽管国际金融体系的缺口或政策不足常常会破坏发展筹资，但在新冠危机期间，先前的保障措施意味着某些体系得以保留，特别是金融和银行体系，部分原因是由于2008年金融危机后进行的改革。“从今天的危机中学到的经验教训，可以促使现在进行改革以创造未来的复原力。”

为此，报告建议：寻找对数字经济征税的全球解决方案，以打击公司避税，减少有害的税收竞争；更好地利用技术来打击非法资金流动。建立全球报告框架，要求公司对其社会和环境影响负责，并将气候风险纳入财务监管。审查诸如反托拉斯法规之类的法规框架，以降低大型数字平台的市场支配力。使劳动力市场和财政政策现代化，以反映全球经济包括数字化经济的不断变化。

(责编：于洋、常红)