3月26日，救援船只在埃及苏伊士运河上重型货船搁浅现场进行作业供图/新华社

作为全球重要海运航道之一，苏伊士运河堵塞给本就紧张的全球集装箱船舶运力再添新愁。一些欧美零售商担忧，运河堵塞波及全球供应链，可能让企业在新冠疫情期间确保稳定库存“难上加难”。

航运市场

运力供应雪上加霜 拉高亚欧航线运价

23日，一艘悬挂巴拿马国旗的重型货船在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道堵塞。苏伊士运河连接地中海和红海，位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，约12%的世界贸易通过这一运河运输。

据媒体报道，货船搁浅后已有约200艘往来船只受阻。分析人士认为，运河如果不能尽早抢通，或将对全球航运市场产生重大影响，给原本就面临运力紧张的航运业添“新愁”。

长期从事能源行业研究的上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙星介绍，目前全球约25%的集装箱贸易通过苏伊士运河完成。张龙星说，苏伊士运河阻塞后，船舶到达时间或将大大延迟。短期内，全球高度紧张的集装箱船舶运力供应将雪上加霜，从而进一步拉高亚欧航线的运价。

摩根大通25日发布报告说，货船搁浅如得不到快速妥善解决，或有破船风险，一旦发生这种情况，运河预计将被封锁一段时间。停航将进一步扰乱全球集装箱船舶供应链，可能严重冲击国际贸易，导致运费飙升，以及全球通货膨胀率上升。

据法新社报道，全球航运巨头马士基和赫伯罗特表示，他们正密切关注事态进展，并正在商讨避开苏伊士运河的运输方案，或将选择绕道好望角。

公司发声

宜家：对供应链产生不利影响

全球最大的家居用品零售商、瑞典宜家家居连锁公司证实，搁浅货船上搭载大约110个装有宜家产品的集装箱。宜家正在调查其他被堵货船上装有宜家产品集装箱的数量。

宜家公司发言人汉纳·莫德说：“这件事对我们供应链的不利影响，取决于救援行动进展及耗费时间。”

英国电器零售商迪克森斯手机公司、荷兰家居产品零售商布洛克尔公司同样确认货物因运河堵塞延迟交付。

多国在新冠疫情期间施行“居家令”，刺激人们升级换代家居产品，电视、沙发等家电家具销量增加。

英国《劳埃德船舶日报》估计，每天有价值大约96亿美元的集装箱货物经过苏伊士运河，包括训练装备、服装、家用电器和电子产品等。按照全球航运专家的说法，每天数以千计空集装箱经由苏伊士运河返回位于亚洲的工厂。

美国全国报关和运输业协会下属的一个小组委员会主席理查德·罗奇说：“这是（运力）紧张市场下的一起灾难性事件，此前高企的需求已导致货物交付的拥堵性延迟，使进口货物无法及时抵达货架。”

从事全球供应链合作的英国OCI集团股份有限公司首席执行官奥利弗·查普曼说，由亚洲开往欧洲的铁路货运已经“超负荷”，而使用航空货运则过于昂贵。以橡胶手套为例，向欧洲空运一箱橡胶手套运费需要2至3美元，相比海运所需的25美分大幅增加。

国际油价

受阻持续两周以上 油价将持续上涨

苏伊士运河搁浅货轮救援进程缓慢引发市场投资者担忧，国际原油期货价格26日持续震荡上行，收盘时显著上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨2.41美元，收于每桶60.97美元，涨幅为4.12%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨2.62美元，收于每桶64.57美元，涨幅为4.23%。

美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林当天表示，搁浅货轮可能需要数周才能脱困，市场对供应链中断的担忧情绪变浓。弗林说，一旦运河受阻持续两周以上，将对原油市场供求产生实质性影响，导致油价持续上涨。

不过，也有分析人士表示，尽管苏伊士运河受阻令市场担忧原油供应，但欧洲和其他部分地区的新一波新冠疫情或将令全球原油需求复苏放缓，限制油价涨幅。本组文/新华社

关注

救援方案有三个 土耳其借机“示好”

埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶近日发表声明说，对在苏伊士运河中搁浅的货船“长赐”号的救援仍在继续，运河暂停航行。有救援公司人士表示，不排除救援可能需要花几周时间。

据埃及媒体报道及相关人士分析，目前主要救援方案有三个。

其一，强牵引力拖船拖拽。埃及金字塔在线网站援引海事专家马哈茂德的话报道说，这也是目前救援采取的主要方法。

其二，清理搁浅区域泥沙。专家表示，这个方案是部署挖掘机清除船头下方的沙子和泥浆，同时保证船体不要移动。

其三，减轻搁浅货船重量。部分专家表示，最坏的情况是卸下一部分集装箱以减轻“长赐”号的重量。如果前两个方案没有取得进展，将考虑采取这一方案。

另据报道，土耳其打算向埃及派出一艘拖船，帮助苏伊士运河航运恢复正常。土交通部长阿迪勒·卡拉伊斯马伊尔奥卢26日对土私营电视台NTV记者说，土方已向埃方表达援助意愿，一旦获得对方“积极回应”，土方拖船将开展作业。

卡拉伊斯马伊尔奥卢说，土方已做好援助准备，但暂时没有得到埃方答复。

多名土耳其政府官员3月早些时候说，土方已恢复与埃及的外交接触，正寻求与埃方进一步合作。埃及外交部长萨迈赫·舒凯里14日证实双方已开始接触，但警告双方能否全面恢复外交关系取决于土耳其政策的实质转变。

埃及和土耳其就多项国际议题意见不一，涉及利比亚冲突和东地中海石油天然气资源归属权等。

(责编：牛镛、胡永秋)