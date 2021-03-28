新华社阿布扎比3月27日电 当地时间2021年3月27日，王毅国务委员兼外长在访问阿联酋期间，接受阿联酋通讯社书面采访。采访全文如下：

一、欢迎您来到阿联酋，请问您如何看待中阿关系？能否谈谈您此访的目的，将与阿联酋领导人主要讨论哪些议题？

王毅：很高兴再次访问阿联酋。阿联酋在中国知名度很高，人们欣赏阿联酋自主探索出独具一格的现代化模式，融合了传统与现代，开放并包容，多元文明和谐共存。

阿联酋更是中国在中东海湾、阿拉伯、伊斯兰世界的好朋友，也是中国开展国际交往合作的好伙伴。在百年变局和世纪疫情交织叠加背景下，中阿全面战略伙伴关系彰显了牢固和韧性，呈现出三个鲜明的特征：

政治互信坚定有力。习近平主席同穆罕默德王储成功互访、多次会晤，确定下中阿关系的“百年大计”，共同规划了双边合作方向。中阿高层引领定向指路，为双边关系发展提供了坚强保障。中阿在涉及双方核心利益上毫不犹豫相互支持，在艰难时刻守望相助，以实际行动诠释了全面战略伙伴的真谛。

创新合作敢为人先。创新已经深度融入中阿两国务实合作的基因。从疫苗合作到复工复产，从传统能源、经贸、投资到5G、大数据、人工智能等高新技术合作，从基础设施建设到产能合作示范园，中阿合作总是敏于把握机遇，敢于探索尝试，以鲜明的创新性和开拓性，引领风气之先，也给两国人民带来实实在在的利益。

民意基础扎实深厚。中阿友好的根基在民间，双方教育、文化、旅游、青年等人文交流蓬勃开展，在阿联酋生活着22万多华侨华人。2019年中国游客访阿近200万人次，密切的人员交往成为联通两国、传承友好的重要纽带。随着疫情防控形势逐步好转和迪拜世博会日益临近，相信届时阿联酋仍将是中国游客走出国门的重要目的地。

我此次访阿期间，将同阿联酋领导人会见会谈，目的是落实两国最高领导人的重要共识，向阿方传递以下信息：一是中方支持阿方坚持独立自主，尊重阿方根据自身国情选择的社会制度、经济模式和发展道路，反对任何人、任何势力干涉阿联酋内政；二是加强中国构建新发展格局同阿联酋“面向未来50年国家发展战略”对接，推动中阿在更高水平、更深层次上开展互利共赢合作；三是深化同阿方沟通协调，共同维护中东海湾地区和平稳定，我们欢迎阿联酋在地区事务中发挥积极和建设性作用。

二、中方如何评价两国抗疫合作，特别是双方疫苗合作？

王毅：抗疫合作也是中阿两国高度互信与创新合作的鲜明标志。面对疫情，中阿共同书写了兄弟同心、携手抗疫的感人篇章。世界最高楼阿联酋地标哈利法塔打出了“武汉加油”等振奋标语。去年4月4日中方举行全国性哀悼活动时，穆罕默德王储在个人推特账号上，用中、英、阿3种语言发文悼念中方抗疫烈士和逝世同胞。这至今仍令很多中国人感动。

遵照习近平主席和穆罕默德王储达成的重要共识，中阿双方开展了全方位、深层次的抗疫合作，涉及抗疫物资采购、防疫经验交流、疫苗联合研发等方方面面。特别是中阿双方成功开展了全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，不仅造福了中阿两国人民，也随着疫苗被更多国家使用惠及了很多国家百姓，有力支持了全球抗疫斗争。

当前，全球抗疫合作进入新阶段。中方愿与阿方一道努力推动中阿抗疫合作继续走在前列：一是加紧推进疫苗联合生产合作，为全球疫苗可及性和可负担性做出更大贡献；二是探索推进抗疫三方合作，特别是面向中东及非洲国家开展疫苗三方合作；三是努力推动建立健康码国际互认机制，便利疫情常态化背景下人员往来。相信在双方共同努力下，中阿抗疫合作必将取得新成果，为全球抗疫斗争注入新动力。

三、中阿关系近年来发展迅速，双方将如何规划下阶段各领域务实合作，可以在哪些领域挖掘合作潜力？

王毅：如今，第四次工业革命浪潮席卷全球，大数据、人工智能等前沿技术不断取得突破，新技术、新业态、新产业层出不穷。未来的世界将是一个百花齐放、百舸争流的世界，大有大的宏伟，小有小的精彩。广大发展中国家如能直面挑战拥抱机遇，有可能实现加速追赶甚至后来居上的奇迹。

今年中国开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，阿联酋迎来了建国50周年。站在新的历史起点上，中阿两国应以更广阔的视野、更开放的胸怀、更进取的姿态，打造两国更加立体全面的合作格局，服务于各自民族复兴之梦。

——要进一步推进高质量共建“一带一路”。要把哈利法港二期集装箱码头、中阿产能合作示范园、哈斯彦清洁燃煤电站等共建“一带一路”标志性项目建设好，体现出共商共建共享的“一带一路”精神。要创新思路，积极探索建设绿色丝绸之路、健康丝绸之路。

——要巩固能源、经贸等传统合作支柱。深化油气合作，积极拓展新能源、可再生能源、核能等领域合作，构建立体化能源合作格局。要开拓进取，挖掘中阿两个市场潜力，优化双边贸易结构，更好服务双方发展。

——要打造高新技术合作等新兴增长极。深化高新技术合作，拓展在5G、大数据、人工智能、航空航天等领域合作。提升金融和投资合作水平，促进在双边贸易和投资中更多使用本币结算，携手共建中阿“一带一路”国际交易所。

——要筑牢中阿世代友好的民意根基。中阿要持续增进民心相通，加强教育、旅游、青年等人文交流，增进彼此了解，中方全力支持阿方办好迪拜世博会，相信阿方也将支持中方办好2022北京冬奥会、冬残奥会。中方将继续积极协助阿方推进“百校教中文”项目。

四、您如何看待当前地区局势？中方在中东特别是海湾地区和平与稳定上能发挥什么样的作用？中阿双方如何在此领域开展合作？

王毅：中东历史悠久、文明深厚，但近现代长期被大国博弈和地缘争夺所左右，引发各种复杂矛盾，造成地区局势动荡不止，也影响了全球安全稳定。今年是“阿拉伯之春”10周年，痛定思痛，10年前开启的那场动荡的后遗症仍然在冲击着中东和平稳定的根基。

与此同时，我们也要看到，中东国家正在顽强探索着自主发展道路，始终不懈地努力维稳促和，为中东实现由乱向治带来新的希望。

我在此访首站沙特接受了阿拉比亚电视台专访，提出了关于实现中东安全稳定的五点倡议，包括倡导相互尊重、坚持公平正义、实现核不扩散、共建集体安全、加快发展合作等五方面内容。上述倡议反映了中方为实现地区安全稳定进行的深入思考，体现了中国促进地区和平安宁的诚意和作为安理会常任理事国的责任担当。中方愿就上述倡议同各方保持沟通，共谋中东和平，共筑中东安全，共促中东发展。

中国一直心系中东，一直站在中东国家和人民一边，中国的作用主要体现在几个方面：

中国是维护和平稳定的力量。中东是中东人民的中东。中国完全尊重地区国家选择的社会制度和发展道路，从不谋求改变各国的制度模式，提倡和而不同、量体裁衣，反对削足适履。我们秉持不干涉内政原则，鼓励地区国家以独立自主精神，探索具有中东特色的发展道路。中国在中东从不谋求势力范围，主张以包容和解方式，构建兼顾各方合理关切的安全架构。我们反对搞压制性妥协，反对以“一方压倒一方”解决问题；倡导包容性对话，鼓励以“一方接受一方”化解纷争。

中国是促进发展合作的力量。中国和中东国家发展理念相通、资源禀赋互补，是实现共同发展的伙伴。中方认为应通过发展消除地区动荡的根源，主张更多关注发展、聚焦民生、推进重建。中方对有关地区国家的援助从不附加任何政治条件。中国已进入新发展阶段，正在贯彻新发展理念，构建新发展格局。中国的新发展将为中东的发展创造更多机遇。

中国是推进开放包容的力量。中国和中东国家都孕育了灿烂的文明，都为人类文明的多样性做出了重要贡献。中方倡导文明对话，反对“文明冲突论”、“文明优越论”。反对对其他文明搞污名化、妖魔化，反对将恐怖主义同特定民族宗教挂钩。中方愿与中东国家一道，坚定促进开放包容，抵制傲慢偏见，加强治国理政交流，深化反恐和去极端化合作。

中方愿同包括阿联酋在内的地区国家多沟通多探讨，共同为促进地区和平稳定发挥建设性作用。

(责编：牛镛、胡永秋)