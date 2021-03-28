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伊朗总统鲁哈尼会见王毅

2021年03月28日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社德黑兰3月27日电  （记者高文成）当地时间3月27日，伊朗总统鲁哈尼在德黑兰会见国务委员兼外长王毅。

　　王毅向鲁哈尼转达习近平主席的亲切问候和新春祝愿，感谢伊方在诺鲁孜节（伊朗新年）期间给予中方热情周到接待。王毅表示，今年是两国建交50周年，双方今天签署的全面合作计划将为推进中伊全面战略伙伴关系作出整体规划，不仅将造福两国人民，也将为维护地区和世界和平作出中伊贡献。

　　王毅说，无论过去、现在和将来，中方都反对外界对伊朗施加无理单边制裁。任何单边制裁都违反国际法，特别是基于谎言和虚假信息出台的制裁更是对人类良知的挑衅，丧失道德，不得人心。

　　鲁哈尼请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。鲁哈尼表示，伊各界都视中国为伊最重要的合作伙伴。习近平主席2016年成功访伊，推动伊中关系取得长足发展。两国全面合作计划的签署将进一步明确伊中未来合作的路线图。

　　王毅表示，伊核问题全面协议是经过艰苦努力达成的重要多边主义成果。美方应反思退出全面协议对地区和平和国际稳定造成的伤害，反思自己对相关国家造成的损失。尽快撤销对伊单边制裁，取消针对包括中国在内的长臂管辖措施。

　　同日，王毅还会见了伊朗最高领袖顾问拉里贾尼，并同伊朗外长扎里夫举行会谈。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月28日 03 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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