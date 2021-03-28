新华社贝尔格莱德3月26日电 3月26日上午，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

武契奇说，塞中两国风雨同舟、命运与共，中国是塞最值得信赖的朋友。感谢习近平主席和中国政府与人民对塞尔维亚在维护国家安全、加快经济发展、抗击新冠疫情等方面的宝贵支持。塞方坚定支持中国政府在涉港、涉台、涉疆等核心利益问题上的立场，支持“一带一路”倡议。塞方愿与中国加强包括军事在内的各领域合作，推动两国关系不断迈上新台阶。

魏凤和介绍了中国两会和经济社会发展情况。他表示，中塞传统友谊深厚，两国是真正的“铁杆朋友”。在两国领导人的战略引领下，中塞全面战略伙伴关系高水平发展。感谢塞方对中国核心利益给予坚定支持，中国也完全支持塞方走独立自主道路。中国军队愿与塞方一道，拓展军事交流与合作，推动两军关系深入发展。魏凤和指出，今天我们专程到中国驻南联盟被炸使馆旧址凭吊烈士，中国人民永远不会忘记这段历史，中国军队绝不允许这样的历史重演，我们完全有能力、有决心捍卫国家主权、安全、发展利益。

会见后，武契奇总统和魏凤和一起观摩了塞军卫戍旅演练。

26日下午，魏凤和与塞尔维亚副总理兼国防部长斯特凡诺维奇举行会谈。

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 03 版）

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