本报驻俄罗斯记者 殷新宇

日前，当地民众在白俄罗斯首都明斯克参观中国脱贫攻坚成就图片展。

新华社发

田间辛勤劳作的农民、洋溢着丰收喜悦的笑脸、壮丽秀美的风景……一幅幅精彩的照片吸引着观众驻足观看。日前，由中国驻白俄罗斯大使馆主办的“追寻美好生活”中国脱贫攻坚成就图片展在明斯克中国文化中心举行。白俄罗斯政府、教育、科学、文化、智库和企业界，以及外国驻白使团代表等200多人出席开幕式。

在开幕式上，大家共同观看了《战贫之路》微视频纪录片。“祝贺中国脱贫攻坚战取得全面胜利。”在观看完纪录片后，白俄罗斯第一副总理尼古拉·斯诺普科夫表示，在全球疫情等严峻条件下，中国依然能够成功应对挑战，成为2020年世界上唯一保持经济正增长的主要经济体。“中国人民的智慧、凝聚力、勤劳勇敢和纪律性令世人钦佩。”

斯诺普科夫表示，现行标准下中国近1亿贫困人口全部脱贫，中国已彻底消除绝对贫困。“毫无疑问，在这项伟业中，中国共产党发挥了巨大作用。中国减贫经验对世界弥足珍贵。”斯诺普科夫表示，展望未来，进入新发展阶段的中国必将取得更加辉煌成就。

中国驻白俄罗斯大使谢小用表示，中白两国是全面战略伙伴，举办此次图片展的目的是要与白方朋友分享成功的喜悦和经验，让大家更加了解中国，了解中国共产党执政为民的理念。中国愿继续同包括白俄罗斯在内的世界各国一道，共同努力促进世界减贫事业发展，为最终消除人类贫困贡献力量。

此次图片展受到白俄罗斯媒体广泛关注。白俄罗斯国家通讯社、《今日白俄罗斯报》和白俄罗斯国家电视台等当地主流媒体均对展览进行了报道。白俄罗斯国家通讯社在报道中指出，中国提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，创造了世界减贫史上的奇迹。白俄罗斯国家电视台评论称，中国人民战胜贫困的同时，还积极向其他发展中国家分享减贫经验，帮助当地将资源优势转化为发展优势，推进了减贫国际合作。

（本报莫斯科3月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)