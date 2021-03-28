中方不惹事也不怕事，决不接受任何政治讹诈，正义必须伸张。中方维护国家主权、安全、发展利益的意志和决心坚定不移

近日，针对少数西方国家基于谎言和虚假信息，以所谓人权为借口对中国新疆有关人员和机构实施制裁，中方第一时间表明严正立场、提出严正交涉，并分别宣布对欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的10名人员和4个实体实施制裁，对恶意传播谎言和虚假信息的英方9名人员及4个实体、美国和加拿大的有关人员及实体实施制裁。中方有关举措是必要、正当和正义的回应，是以行动告诉那些充满傲慢和偏见的少数西方国家：制造和散布谎言者必须付出代价。

中国新疆地区各族人民享有稳定、安全、发展、进步，这是最为成功的人权故事之一。但是，不肯承认这一事实的那些来自美国、加拿大、英国、欧盟的政客，看到一些反华政客和所谓学者恶意捏造的所谓“证据”，竟然如获至宝，迫不及待“照单全收”那些虚假的所谓“内部文件”“受害人陈述”和来源不明的信息，乐不可支地玩味那些对中国官方文件和数据进行断章取义和歪曲篡改的所谓“成果”。

事实证明，少数西方国家一些政客所在乎的根本不是真相，所关心的根本不是人权。他们以各种借口干涉中国内政，企图遏制中国发展、破坏中国稳定，不愿意看到中国发展繁荣，不愿意看到中国人民过上越来越好的生活。他们尽施造谣骗术，诋毁和冒犯中国人民名誉和尊严，威胁中国国家利益。他们甚至嚣张地把作恶心理挂到了嘴边——比如，美国前国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森曾公开宣称：“美国中央情报局想破坏中国的稳定，最好的办法就是制造中国的动荡。与那些维吾尔族人一起刺激北京，无需外力，直接从内部搞垮中国。”

必须指出，少数西方国家一些政客以为编个故事、造个谎言就能得逞，这完全是痴心妄想。他们大搞霸凌霸道霸权，但在中国这里完全行不通。中国人不吃这一套！中方不惹事也不怕事，决不接受任何政治讹诈，正义必须伸张。正如国际观察人士所评价，中国有能力也有意愿去反击西方的施压。

不干涉内政是《联合国宪章》重要原则和国际关系基本准则；少数西方国家罔顾事实、颠倒黑白，以人权为借口肆意挥舞制裁大棒，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。在日前闭幕的联合国人权理事会会议上，80多个国家以共同或单独发言形式声援和支持中国在新疆问题上的正当立场。这足以说明，公道自在人心，少数西方国家的政治操弄根本代表不了国际社会，更不可能蒙骗国际社会。

中方维护国家主权、安全、发展利益的意志和决心坚定不移。少数西方国家一些政客的倒行逆施根本阻挡不了中国前进的步伐，也无法扭转历史发展的潮流；他们如若继续一意孤行，结果只能是为其自身的愚蠢和恶劣行径付出更大代价。

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)