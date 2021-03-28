本报驻澳大利亚记者 陈效卫 本报驻南非记者 万 宇

中国专家对巴新农户进行蘑菇种植培训。

中国援助巴新菌草、旱稻技术项目组供图

在国内外举办266期菌草技术培训班，培训上万名学员；在13个国家和地区建立菌草技术培训示范中心和基地；菌草技术被翻译成15种文字，推广至100多个国家和地区……由福建农林大学菌草研究所林占熺教授1986年发明的菌草技术，不断走出国门，为众多发展中国家脱贫致富、治理水土流失和荒漠化、发展畜牧业提供了有效的方案。

野草变“金草”的故事不断传颂

巴布亚新几内亚（巴新）东高地省戈罗卡近郊，家庭主妇扎卡阿博里每天到自家菌草地采摘蘑菇。去年，仅种菇一项，扎卡阿博里收入1.5万基纳（1基纳约合1.83元人民币）。当地大部分家庭种植咖啡和蔬菜，年收入只有一两千基纳。她告诉本报记者：“菌草和鲜菇易种植，不需要化肥和农药，运输方便，经济效益是过去种植包菜的20到30倍。通过种植蘑菇，我的生活得到了很大改善，为孩子缴学费、购置新衣物和其他日常用品也不再感到特别困难。”

东高地省省长彼得·努姆把菌草视为“中国援助东高地省的礼物”。目前，东高地省的菌菇种植农户超过700户，其中70%以上是妇女。努姆说：“这是我们的脱贫致富草。”

巴新是世界最不发达国家之一。1997年，应东高地省政府邀请，中国专家组经过深入调研，决定在东高地省鲁法区建立菌草技术示范点，帮助人们脱贫致富。

这一帮就是20多年。中国援助巴新菌草、旱稻技术项目组组长林应兴告诉本报记者，中国专家组的努力没有白费，菌草产业成为东高地省继咖啡之后的第二大产业。至今，专家组累计在当地举办18期菌草技术培训班，共培训1337名学员。

在斐济，1公顷菌草可以养30头牛或300只羊，在菌草喂养下，牛羊出栏量大幅增加，菌草技术被斐方誉为“岛国农业的新希望”；在非洲国家莱索托，因为投资少、见效快，7至10天即可收回菌袋成本，菌草被视为快速致富的好方法；在南非，小农户用“10平方米菇场”实现年产1.2吨鲜菇，当地妇女第一次收获蘑菇时高兴得载歌载舞……在越来越多国家，野草变“金草”的故事不断传颂，菌草技术架起一座座友谊桥梁，为全球减贫事业贡献着中国智慧。

物尽其用，形成生态良性循环

布莱辛·恩卡赛的农场坐落在莱索托首都马塞卢北部的一座山上，这里种植果树和蓝莓。中国专家正在向他传授菌草种植技术。“中国恩达得（当地语言对成年男性的尊称）就地取材，教我建起了大棚，培育菌草。”

莱索托多山，作为主导产业之一的畜牧业，因牲畜散养导致植被破坏、水土流失严重。“有一天，我偶然路过菌草基地，怀着好奇心进去参观。没想到结识了中国恩达得，他们教会了我种植菌草。”恩卡赛表示，在大范围种植菌草后，农场附近的河水都变得清澈起来。

“这也是我的防风治沙环保草。我的目标是在剩余的土地上都种上菌草，把牲畜圈养起来，让土地肥起来。”现在恩卡赛感兴趣的，是用菌草作绿色能源。“菌草产生沼气能发电；有了电，可以用水泵抽水灌溉；沼气残渣可以作为果树肥料……”物尽其用，形成良性生态循环。

30岁的切波·赫夸也经由中国专家指导而成为蘑菇种植户，同时用菌草发展畜牧业。“中国援莱索托菌草技术合作项目组的专家，把菌草知识系统地传授给我。2018年，我还获得了去中国参观学习的机会。”

那次访问，赫夸得知了巨菌草的效用。巨菌草根系强大，可有效改善土壤，提高土地蓄水保水能力，防风固沙效果明显，可用于植被修复和低碳经济。作为一项新型生态治理应用，巨菌草可以在治理土地荒漠化和水土流失的同时实现经济效益、生态效益和社会效益。“认识到菌草的巨大价值后，我心中产生了新的想法，这个产业可以做得很大。”

莱索托大学作物科学院院长李普托同样意识到了菌草对环保的巨大价值。据莱索托农业部门统计，该国南部地区约有7.6万公顷可耕种土地，但64%水土流失严重，农作物每公顷产量仅为0.5吨。如果生态环境得到改善，农作物产量有可能提升至每公顷3吨。来自中国的菌草不仅是治理水土流失的理想草种，还是畜牧业的优良饲料。“我们正与中国合作，在莱索托高原上种植更多菌草，保持和恢复现有耕地，涵养水源，防风固沙，保护环境。”

在“千丘之国”卢旺达，菌草同果树、玉米和大豆等间作、套种以保持水土，被卢旺达农业委员会向全国推广；巴新、斐济、中非共和国、尼日利亚、马达加斯加和老挝等国，都把巨菌草作为改善水土流失、治沙保护环境的重要手段……越来越多国家用菌草开辟出脱贫致富和环境保护的新路径。

通过技术创新，实现一草多用、一举多得

图里洋是斐济亚恰拉畜牧有限公司经理。以往，该公司面积3000多英亩的牧场，在旱季时缺乏青饲料，牛羊畜养量因而受到极大限制。2016年，在中国专家组建议下，牧场开始试种7英亩巨菌草。3个月后，图里洋用巨菌草饲喂牛羊。“菌草旱季也能长得很高，牛羊吃得膘肥体壮。”于是，图里洋不断扩大巨菌草种植规模，牛羊畜养量随之增加。现在，牧场已有能力向所罗门等国出口肉牛。最近，公司向相关部门申报了利用巨菌草饲养的有机牛羊肉产品许可。

中国驻斐济菌草技术专家组负责人林占森告诉本报记者，作为饲草，菌草的种植已推广至斐济农业部下属畜牧研究站，畜牧企业与养殖户累计超过1000户，种植面积7000余亩，旱季牛羊死亡率因此降低。

此外，中国专家组还攻克了斐济气温偏高、不利菌菇生长、影响菌菇质量的技术难题，结束了斐济不能生产食药用菌的历史。斐济现在参与菌菇种植的农户超过600户，建起了两个示范村，成立了“斐济蘑菇种植协会”，涌现出一批小微菌草企业主。

斐济农业部部长马亨德拉·雷迪表示，通过技术创新，中国专家组实现了一草多用、一举多得：为斐济菌菇栽培提供充足原料，有效缓解牧场旱季青饲料匮乏问题，促进畜牧业发展，防治当地水土流失，特别是对飓风带来的次生灾害起到了防范作用。在新冠肺炎疫情防控期间，因为有了菌草的助力，畜牧业得以维持发展，保障了肉产品供应。

目前，中国援斐济菌草技术示范中心已成为南太岛国新兴菌草业的核心示范基地。中国菌草先后在日内瓦、巴黎获得国际发明奖项。2017年，“中国—联合国和平与发展基金菌草技术项目”在美国纽约联合国总部启动，菌草技术成为落实联合国2030年可持续发展目标的有效举措。

一株株菌草，扎下友谊之根，结出共赢之果。

（本报堪培拉、约翰内斯堡3月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)