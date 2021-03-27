新华社德黑兰3月27日电（记者高文成）当地时间3月27日，伊朗总统鲁哈尼在德黑兰会见国务委员兼外长王毅。

王毅向鲁哈尼转达习近平主席的亲切问候和新春祝愿，感谢伊方在诺鲁孜节（伊朗新年）期间给予中方热情周到接待。王毅表示，中伊全面战略伙伴关系经受住了国际风云变幻考验。无论世界局势如何变化，中方发展中伊关系的意愿都不会改变。今年是两国建交50周年，双方今天签署的全面合作计划将为推进中伊全面战略伙伴关系作出整体规划，不仅将造福两国人民，也将为维护地区和世界和平作出中伊贡献。

王毅说，中方坚定支持伊朗维护国家主权和民族尊严，支持伊朗维护自己选择的发展道路。无论过去、现在和将来，中方都反对外界对伊朗施加无理单边制裁。任何单边制裁都违反国际法，特别是基于谎言和虚假信息出台的制裁更是对人类良知的挑衅，丧失道德，不得人心。中方愿同伊方和各国人民一道，共同反对强权霸凌行径，共同维护国际公平正义，共同捍卫国际关系基本准则。

王毅指出，现在是时候认真反思外部干涉给地区形势造成的恶果，携手探寻维护地区长治久安的有效途径。中方提出实现中东安全稳定的五点倡议，核心是呼吁地区国家秉持主人翁态度，弘扬独立自主精神，摆脱地缘争夺干扰，寻求适合地区国家国情的发展道路，建立符合地区国家利益的安全架构。中方愿同地区国家一道为此努力。

鲁哈尼请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。鲁哈尼表示，伊各界都视中国为伊最重要的合作伙伴。习近平主席2016年成功访伊，推动伊中关系取得长足发展。两国全面合作计划的签署将进一步明确伊中未来合作的路线图。伊方希与中方加强抗疫合作，深化各领域互利合作，推进反恐合作。伊中两国在地区和国际问题上具有相同或相似的立场。伊方主张通过对话解决问题，希同中方就维护地区安全进一步加强协作。

鲁哈尼说，伊核问题全面协议是多边协议，美方恢复履行协议不应有任何前提，并应首先采取行动。伊方赞赏中方为维护全面协议发挥的重要作用，愿同中方加强沟通协调。

王毅表示，伊核问题全面协议是经过艰苦努力达成的重要多边主义成果。美国前政府单方面退出伊核协议开创了不遵守国际协议的恶劣先例，受到国际社会一致谴责。美新政府希望返回全面协议，我们表示欢迎。中方认为维护全面协议就是维护多边主义，就是维护联合国安理会权威。全面协议不是旋转门，不能想离就离、想回就回。美方应反思退出全面协议对地区和平和国际稳定造成的伤害，反思自己对相关国家造成的损失。尽快撤销对伊单边制裁，取消针对包括中国在内的长臂管辖措施。

同日，王毅还会见了伊朗最高领袖顾问拉里贾尼，并同伊朗外长扎里夫举行会谈。

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