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智利南极基地人员接种中国科兴新冠疫苗

2021年03月27日20:25 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥3月26日电（记者尹南 张笑然）智利空军日前将一批中国科兴公司生产的新冠疫苗运抵南极基地，共48名驻守南极的智利军人和科研人员等接种了科兴疫苗。

　　位于南极乔治王岛的智利爱德华多·弗雷·蒙塔尔瓦总统基地医生魏地拉日前接受新华社记者电话采访时说，接种工作顺利完成，接种者共48人，包括智利南极基地的军人、南极研究所科研人员以及智利民航总局的工作人员，无一人出现严重不良反应。

　　魏地拉说，接种疫苗令人“感到欣慰”，但进入南极的人员还将继续执行严格的防疫措施，包括至少提前两周进行隔离，及行前确保核酸检测结果阴性。

　　智利南极研究所胡利奥·埃斯库德罗教授站基础设施负责人安德拉德是接种者之一。她对新华社记者说，接种疫苗后她感觉“感恩”“欣喜”和“受到保护”。她说，工作人员们将继续做好自我防护并遵守防疫规定。

　　去年12月，智利南极基地曾出现新冠疫情，引发国际关注。

　　今年1月28日起至今，先后有六批中国科兴公司生产的新冠疫苗运抵智利。智利2月3日启动了全国大规模接种新冠疫苗的工作。截至3月26日，超过636万人接种了至少一剂新冠疫苗，约占智利全国人口的三分之一。

(责编：牛镛、胡永秋)

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