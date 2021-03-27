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中国驻德大使同德国议员举行“云交流会”

2021年03月27日17:55 | 来源：新华网
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新华社柏林3月26日电（记者任珂）中国驻德国大使吴恳26日同德国联邦议院德中议员小组举行线上“云交流会”，德中议员小组主席施密特等6名议员出席活动。

吴恳作主旨发言，介绍疫情以来中德各领域合作情况，指出在疫情加速国际政经格局演变、不确定性不稳定性上升的背景下，中德作为世界重要经济体和具有影响力的大国，同时作为全方位战略伙伴，需要承担起历史性责任，为加剧动荡的国际形势注入更多稳定因素，为世界经济复苏注入更多正能量。为此，双方应协调抗疫行动，维护国际团结合作大局；坚持互利共赢，加强开放合作；维护多边主义，厉行国际法治；理性看待分歧差异，反对冲突对抗。

吴恳强调，中方坚决反对欧盟借所谓新疆人权问题单边对华制裁决定，不得不作出回应。中方的制裁同被制裁对象的身份、职业以及言论自由、议会民主制度毫无关系，针对的是他们长期恶意编造、传播谎言和虚假信息，诋毁抹黑中国，损害中国主权利益的行为。当前，中国政治和谐、社会稳定、经济发展、人民幸福，中国政府的工作得到中国人民拥护和赞扬，经得起历史和时间的检验。中国的发展成就本身就是对世界人权事业的重要贡献。

吴恳还就《中欧投资协定》、人权、涉疆、涉港等议题回答了与会德方议员的提问。与会德方议员感谢大使坦诚交流，表示愿继续同中方保持密切沟通，增进双方相互了解。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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