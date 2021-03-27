中新网上海3月27日电 (记者 许婧)今年是澜沧江—湄公河合作启动五周年。26日，首届澜沧江—湄公河青年交流校地合作论坛在复旦大学举行，论坛上，“澜湄青年在线”启动运行。

2016年3月，中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南六国领导人在三亚共同出席澜湄合作首次领导人会议，澜湄合作进程全面启动。六国领导人对于教育、青年领域的交流合作高度重视，优先推动。五年来，在各方齐心协力、共同参与下，高等教育、人文交流成为澜湄合作机制的重要板块和内容。

2019年7月22日，澜湄青年交流合作中心正式成立，秘书处设在复旦大学，这是继澜湄水资源合作中心、澜湄环境合作中心、澜湄农业合作中心之后成立的一个澜湄合作机制国家间功能平台，致力于打造区域内人文交流、青年发展、高等教育合作的国际平台，全方位服务澜湄流域各国高校和青年的交流、合作与共同发展。

当天启动运行的澜湄青年在线平台是集沟通、在线学习、赛事管理为一体的综合平台。六国高校师生可在手机和电脑终端上通过这个定制开发的平台，展开沟通交流、进行在线学习、课程培训，甚至是举办赛事。

出席论坛开幕式的复旦大学党委书记焦扬建议六国高校合力共建共享这一平台，充分发挥其在线教学、在线办学、在线会务的综合功能。“只要内容丰富、机制健全、功能成熟，相信不远的将来，澜湄青年在线将有望成长为‘澜湄在线大学’”。

记者了解到，澜湄青年交流合作中心自成立以来，便着眼于澜湄流域内各国青年可持续发展的实际需求，坚持在澜湄合作机制框架内，切实建设好这一多边、双边合作的功能性平台。2020年起，中心邀请各国高校联合设计实施《澜湄青年创新发展三年行动(2020-2022)》，主要包括创新创业教育行动、国际社会实践行动、创新人才培养行动和智慧成果共享行动四方面内容，以务实合作将青年交流提升到新的高度。

焦扬表示，近一年来，六国高校迎难而上、乘势而进，保证了中心理事会正常运转，把许多线下交流活动搬到网上，积极开拓在线教育合作新领域，输出中国高校疫情期间保证教学的成功经验，抓紧建设在线交流合作平台，让湄公河五国高校师生充分感受到“即使键对键、也要心连心”的诚意。

澜湄合作中国秘书处副国家协调员季凌鹏高度肯定了澜湄青年交流合作中心发挥的作用和取得的成果，树立了澜湄框架下多边合作的很好范例，期待各方能以此次校地合作论坛为契机，发挥好各自优势，不断推动澜湄青年交流事业走上新台阶，为服务中国澜湄合作的大局作出新的更大的贡献。

青海省委宣传部副部长宋江涛认为，此次校地合作论坛的举行正是大家携手，不断充实合作内涵、不断丰富合作内容、不断完善合作机制的重要体现，也是澜湄青年合作交流事业走入新阶段的重要标志。他希望以不断加强的互联互通深化校地互动，以不断扩大的校地合作内容实现自身发展，以不断增进的多方协同共建全局繁荣。

“作为深化澜湄社会人文交流伙伴关系重要举措之一的澜湄青年合作交流机制，承担着促进各国民心相通的重要功能，更扮演着推动澜湄区域可持续发展、推动澜湄命运共同体建设的关键角色。我提议，大家要把前期形成的合力巩固好，把在此次校地合作论坛中找到的新机遇维系好、发展好，将之打造成为澜湄青年合作交流事业中的一张靓丽名片。”宋江涛说。

上海市教委国际处处长吴英俊说，当前，澜湄框架下的高等教育合作蓬勃发展、方兴未艾，上海将一如既往地支持澜湄人文交往，支持澜湄青年交流合作中心的建设。澜湄青年交流校地合作论坛是一次很好的尝试，一方面整合资源，为加强参与澜湄合作的相关高校和地方搭建平台；另一方面，也为深化“一带一路”内涵，实现高等教育领域国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有益借鉴。

当天，澜湄青年实践基地、澜湄青年交流合作中心博导工作站揭牌。外交部亚洲司前副司长、前驻文莱大使杨健和欧洲科学院院士、南方科技大学环境科学与工程学院教授刘俊国分别做了主旨演讲；玉树宣传部、大理州人民政府、上海对外文化交流协会、西双版纳州相关负责人和来自复旦大学、青海大学、云南大学、大理大学、河海大学、广西财经学院的专家学者分别发言，就澜湄合作如何不断迈向新高度展开了深入研讨。(完)

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