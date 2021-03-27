新华社杭州3月27日电（记者 张璇）记者从共青团杭州市委员会获悉，为更好地建设全球人才蓄水池，杭州全球青年人才中心在杭州萧山ITC归谷国际中心27日正式启用。杭州同时启动成立了四个海外分中心，将通过一个中心、四个分中心，共同招引全球青年人才。

据介绍，杭州建设杭州全球青年人才中心，旨在通过这一载体，围绕招才、引才、育才、留才工作，吸引更多的全球青年人才来杭州创新创业，并为全球青年人才提供全面服务。

杭州市委常委、组织部部长毛溪浩表示，杭州十分重视青年人才的引进，推出了“大学生创业创新三年行动计划”等高含金量政策，大力推进杭州海创园、国际人才创业创新园等平台建设。同时杭州创新人才评价体系，全面推广专门面向青年人才群体的“青荷码”，多维度保障青年人才来杭州创新创业。

发布会现场，杭州同时对外发布了“创客天下·杭向未来”2021杭州市海外高层次人才创新创业大赛相关内容、2021版《杭州创业创新地图》和杭州青年人才金融扶持“未来之星”计划，进一步为青年人才提供创业指导和金融保障。

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