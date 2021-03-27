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蒙古国强沙尘暴和暴风雪天气逐渐影响全境

2021年03月27日16:43 | 来源：新华网
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新华社乌兰巴托3月27日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国紧急情况总局27日发布警报说，26日起在蒙古国西部地区形成的强风、沙尘暴和暴风雪天气正逐渐影响全境。

27日清晨，记者驱车前往位于乌兰巴托市南部的博格达汗山采访时，明显感觉到能见度低，风速大，不少车辆前行时打开双闪灯。天气预报数据显示，乌兰巴托市当天的风速为每秒13至15米，有沙尘暴和雨夹雪。

蒙古国气象部门通报说，27日，色楞格省南部和中央省有暴风雪，南戈壁省、中戈壁省、东戈壁省、肯特省、苏赫巴托尔省等地有强风和沙尘暴。大多数地方风速达到每秒18至20米，有时达到每秒24米。

该国气象和紧急情况部门同时警告说，沙尘暴和暴风雪等混合的极端恶劣天气将会持续到本月31日，并发出紧急呼吁，内容包括牧民要实时关注天气预报，听从专业机构建议，注意防风保暖，尽量不远距离放牧，照看好儿童，客货长途运输人员做好准备工作后才能出行等。

蒙古国部分地区3月13日至14日遭遇强沙尘暴和暴风雪天气，导致10人死亡，多处蒙古包、房屋和栅栏被损毁。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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