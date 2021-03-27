新华社塔那那利佛3月26日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心26日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达到4159055例，累计死亡111357例，累计治愈3726707例，肯尼亚宣布从当天午夜开始在包括首都内罗毕在内的5个城市实行“封城”措施。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非最多，达1541563例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，已累计报告死亡病例52535例。

肯尼亚总统肯雅塔26日宣布，肯尼亚从当天午夜开始封闭内罗毕等5个城市的公路、铁路，该措施暂定持续30天。肯尼亚目前正在经历第三波疫情，截至26日，肯尼亚累计新冠确诊病例126170例。

据中国驻津巴布韦使馆消息，经使馆与津方密切沟通协调，在津中国公民新冠疫苗专项接种安排于27日开始实施。在津中国公民可根据本人意愿，选择参与津全国疫苗接种计划，或参加为中国公民作出的专项接种安排。专项接种安排是考虑到部分在津中国公民不具备参与津全国疫苗接种计划的身份条件，或部分中国公民希望更早接种疫苗，经使馆与津政府积极沟通协调而作出的。

赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达26日表示，该国将通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”获得新冠疫苗。他说，第一阶段将为该国约370万民众接种疫苗，占总人口的20%。他强调，疫苗接种将分阶段谨慎进行。

毛里塔尼亚于26日开始为优先人群接种中国援助的新冠疫苗。该国卫生部长哈米德表示，该疫苗无任何健康风险、没有并发症，其有效性已经在全球范围内得到认可。

博茨瓦纳26日启动新冠疫苗接种工作，首批接种对象为55周岁及以上有基础疾病的人群。当天，多名政府官员带头接种，以鼓励民众积极接种。博茨瓦纳本月初收到印度捐赠的3万剂疫苗，并有望于本月接收到通过“新冠肺炎疫苗实施计划”获得的疫苗。

乌干达总理鲁贡达26日接种了第一剂阿斯利康新冠疫苗。他当天晚些时候在社交媒体上说，他希望向公众保证，历史和科学方面的所有证据表明疫苗可以有效挽救生命，但即使接种了疫苗也要保持警惕，遵守新冠防控指南。

尼日尔政府26日宣布，该国将从29日开始全国新冠疫苗第一阶段的接种工作。第一阶段疫苗接种将涉及20万人，包括医护人员、警察宪兵和60岁以上人群。

26日上午，中国驻科摩罗大使何彦军向科总统夫人安巴丽·阿扎利移交了中方援科抗疫物资。科总统夫人对中方援助表示衷心感谢。她表示，自新冠疫情出现以来，中方多次向科方提供各种形式的抗疫援助，为科提供宝贵支持，这令科方深受感动。（执笔记者：文浩；参与记者：黎华玲、张玉亮、赵宇鹏、滕军伟、邢建桥、汪平、张改萍、郑扬子）

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