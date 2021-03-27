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中国代表：中方在新冠疫苗问题上坚持做到三个“第一”

2021年03月27日16:15 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵26日在第75届联合国大会非正式会议上发言，表示中方在新冠疫苗问题上坚持做到三个“第一”。

　　戴兵表示，疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，应当服务全世界、造福全人类。中方欢迎黎巴嫩等国发起《全球公平获得新冠疫苗政治宣言》，并率先成为联署国之一。相信这一宣言将为国际社会团结一致抗击疫情注入新的动力。

　　戴兵表示，中国一贯秉持疫苗作为公共产品的“第一属性”，以实际行动落实将新冠疫苗作为全球公共产品的重要承诺，切实推动提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让新冠疫苗真正成为“人民的疫苗”。

　　中国坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”，目前正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助。中方积极加入“新冠疫苗实施计划”，承诺提供1000万剂疫苗，并向维和人员捐赠30万剂疫苗。中方也愿同国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。

　　中国坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，目前已同10多个国家开展疫苗研发和生产合作，60多个国家授权使用中国疫苗。中国疫苗的安全性、有效性正在得到各国广泛认可。

　　联合国大会主席发言人瓦尔马26日说，《全球公平获得新冠疫苗政治宣言》获得联合国181个会员国的支持。宣言旨在全球范围内实现公平获得新冠疫苗的愿景，提高人们对共同努力战胜新冠病毒大流行必要性的认识，以及对中低收入国家疫苗供应不足的认识。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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