原标题：“这就是种族灭绝” 北约丢下的15吨贫铀弹贻害至今

22年前，以美国为首的北约在未获得联合国安理会批准的情况下，悍然发动了对南联盟的袭击，时隔20多年，人们尚未摆脱战争的阴影，而北约曾投下的15吨贫铀弹至今贻害不浅。

塞尔维亚生物学家 斯坦科维奇：铀的衰变需要45亿年，这是一个非常漫长的过程，这些放射性物质导致的异常现象首先会引发细胞突变。

塞尔维亚急救中心临床部门主任 格鲁伊契奇：作为临床医生，我注意到老年人多发的肿瘤，越来越多地出现在年轻人身上，而且多半转化成恶性。

根据塞尔维亚急救中心的研究，1999年以后塞尔维亚本国出生的儿童，1到5岁多发外胚层肿瘤，5至9岁多发恶性血液病，9至18岁则脑瘤发病率急速上升。

时任南联盟防辐射中心首席医生 科瓦切维奇：1981年在塞尔维亚，10378人死于恶性疾病（癌症），之后（到1999年之前）数字变化不大。2001年，也就是20年后，这一数字约为1.8万人。这意味着死亡率提高80％，注意，这是1999年北约轰炸南联盟两年后。而如今每年塞尔维亚有3.5万人病死，2.5万人死于恶性疾病。

战争结束后，参战的意大利士兵有8人患白血病死亡，意大利国防部调查委员会的结论是：患淋巴系统瘤是一种“不正常的巧合”。身为北约意大利空军飞行员的莱杰罗辞去工作，创办军人、警察关怀协会，决定调查事件真相。

意大利军人警察关怀协会负责人 莱杰罗：军事医院用电子显微镜观察了士兵们的癌细胞，我们发现了各种类型的重金属，有一种重金属形状特殊、体积极小，它们在温度为2500度或3000度的情况下结成球形，而在战场上能产生这种温度的唯一炸弹正是贫铀弹。

国际上，很多人用杀人不见血来描述贫铀弹，因为它爆炸时产生的粉状物，无论是落到地面，渗入土地，还是通过空气和河流向周边地区扩散，这些粉状物一旦被人们呼吸进体内或通过细小的伤口进入人体，会对身体产生严重伤害，容易引发包括白血病在内的许多癌症和一些肝脏、神经系统疾病，甚至引起孕妇流产和新生儿畸形。

“贫铀弹受害者诉讼律师团”律师 阿莱克西奇：在科索沃和梅托希亚地区有100多个投掷点，在塞尔维亚南部北约使用了2吨贫铀，而在科索沃与梅托希亚则有13吨，共计15吨贫铀。是1945年美国在日本广岛和长崎投下的原子弹危害的1000倍。

2000年3月，联合国驻科索沃维和部队确认，北约轰炸南联盟期间共使用了3.1万枚贫铀弹，这一数量相当于美国等国在海湾战争期间对伊拉克所使用的贫铀弹总量。

意大利军人警察关怀协会负责人 莱杰罗：我们去问美国人，他们很淡定。因为他们对自己使用贫铀弹心知肚明，他们当然不会在美国试验贫铀弹。海湾战争他们是第一次试验贫铀弹，在巴尔干地区美国投掷贫铀弹产生的破坏性效果与他们预期的完全相同。

截至2019年5月，366个参与北约军事行动的意大利士兵患癌症死亡，7500人深受病痛折磨；受塞尔维亚一千多名癌症患者委托的国际律师团队正在向参战的北约成员国发起诉讼。然而证据的采纳变得困难，把癌症与贫铀弹污染直接建立联系，需要大量的医学证据。作为发明并唯一使用贫铀弹的国家——美国，始终否认贫铀弹是造成“海湾战争综合征”和“巴尔干综合征”的直接原因。

总台记者 张颖：我听您说过一句话，真相的力量是无穷的。那么在您看来，为什么到今天北约这样的国际军事机构，还不公开承认这一既定事实呢。

意大利军人警察关怀协会负责人 莱杰罗：因为政治和经济利益。

早在2006年，英国生物学家罗杰·科格希尔根据美国五角大楼公布的数字，推算出北约在塞尔维亚投掷贫铀弹造成的核污染相当于切尔诺贝利核电站泄漏事故的3%。

塞尔维亚急救中心临床中心主任 格鲁伊契奇：美国人和北约明白得很。留下这么多有毒的物体究竟为什么？人们都明白，这就是种族灭绝。

与科索沃临近的塞尔维亚弗拉涅市是贫铀弹的重灾区，4个村庄5处被投掷贫铀弹，战后20多年中人口急剧下降，一个容纳5000个墓穴的新墓地被建在被投掷贫铀弹的山脚下……

(责编：刘洁妍、常红)