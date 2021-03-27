“外交部发言人办公室”消息，在3月26日外交部例行记者会开始后，华春莹向在场记者展示了一段视频。

华春莹：刚才，我请大家观看了一段视频，不知道大家感想如何？这个演讲者是前美国国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森（Lawrence Wilkerson）。2018年8月他在罗恩·保罗学院（Ron Paul Institute）谈到了美国在阿富汗驻军的三重目的。其中之一就是遏制中国。他毫不遮掩地表示：“中情局想破坏中国的稳定，最好的办法就是制造中国的动荡。与那些维吾尔族人一起刺激北京，无需外力，直接从内部搞垮中国。”

这场景多么似曾相识！2019年4月，美国前国务卿蓬佩奥在得州农工大学演讲时曾大言不惭地说：“我们（CIA）撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”美国是这么说的，也是这么做的。

2003年，美方以所谓伊拉克持有大规模杀伤性武器为由，对伊拉克发动军事打击，造成了数十万人伤亡，100多万人无家可归。多年后美方承认，所谓“伊拉克持有大规模杀伤性武器”的证据只不过是一小瓶白色洗衣粉。

2018年，美英法等国以叙利亚政府军对人民使用化学武器为由，对叙利亚发动空袭，造成了成千上万无辜平民伤亡、流离失所。但后来所谓叙利亚政府使用化学武器的证据，被证明只不过是美英情报部门资助的“白头盔”组织自编自导自演的摆拍视频而已。

2019年，在香港“修例风波”中，美国中情局及其“白手套”美国国家民主基金会等资助、策动反中乱港分子以争取所谓民主自由为名打砸抢烧，暴力冲击立法会大楼，甚至亲自上街布阵指挥，企图在香港上演“颜色革命”。

现在，美国及其几个西方盟友又将黑手伸向新疆雪白的棉花，污蔑新疆存在“强迫劳动”“强制绝育”甚至“种族灭绝”等耸人听闻的“罪行”，并以此为由对中方有关机构和人员实施制裁。

但是正如大家刚才看到的，当年参与策动伊拉克战争的美国前高官亲口承认，所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部搞乱中国、遏制中国的战略阴谋。而在这出美国导演制作的“大片”中，美国及其几个盟友国家一些政客，包括一些媒体，扮演了极不光彩的角色。他们或是与反华势力相互勾结，毫无底线地无中生有、造谣抹黑；或是出于意识形态偏见，宁可相信极少数反华分子编造的谎言，也不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声，不愿正视新疆地区发展进步的基本事实。他们动辄援引所谓“可信”证人或信息源，义愤填膺要“捍卫”新疆人权。那么，看到威尔克森这段视频后，他们是更相信自己政府高官呢，还是继续相信那几个拙劣的演员呢？

事实已经一再证明，新疆问题绝不是民族、宗教、人权问题，而是反分裂、反暴恐、反干涉的问题。美国精心炮制所谓新疆问题，不是真的关心维吾尔族人民，否则他们不会在“9·11”事件后以反恐为名，对多个穆斯林国家大打出手，造成几千万穆斯林家破人亡、妻离子散，也不会颁布世界上唯一的禁穆令，歧视和迫害国内的穆斯林等少数族裔。他们的真正目的，就是要破坏中国安全稳定，阻遏中国发展壮大。

我要正告美方，今天的中国不是伊拉克，也不是叙利亚，更不是当年八国联军铁蹄下的晚清。中国光明磊落、坦坦荡荡，事实与真相将戳穿所有针对中国的恶意谎言、谣言。我们也有足够的决心、意志和能力，坚决捍卫国家主权、安全，维护国家利益与尊严。

记者朋友们，看完这段视频，今天围绕新疆的所有谎言和虚假信息是否都迎刃而解了？美方导演的这出戏，该收场了！

文章来源：央视新闻客户端

(责编：崔越、常红)