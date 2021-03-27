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法国卢浮宫在线展示全部馆藏文物

2021年03月27日14:20 | 来源：新华网
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新华社巴黎3月26日电（记者徐永春）法国卢浮宫博物馆日前更新所属网站，优化线上浏览体验，并首次在线展示所有馆藏文物，使网友在新冠疫情期间足不出户就能“身临其境”欣赏数以万计的人类文明瑰宝。

卢浮宫26日发布新闻公告说，日前上线的网站collections.louvre.fr首次将所有馆藏文物汇集在一起，包含48万条记录，涵盖了展厅文物、出借文物以及库房保存文物。网站将馆藏文物按门类和主题分类，支持高级搜索功能，并且提供交互式地图，优化线上浏览体验。

此外，卢浮宫还更新了官网louvre.fr，围绕“参观服务”“探索发现”和“资讯活动”三个主题，通过图像、视频等带来浸入式体验，使网友仿佛置身于卢浮宫各个展厅。网站提供法文、英文、西班牙文以及中文四种语言服务。

卢浮宫博物馆馆长让-吕克·马蒂内说：“如今，卢浮宫向人们展示所有的馆藏文物，包括那些鲜为人知的珍品。只需轻点一下电脑或手机，美轮美奂的文明瑰宝即刻呈现。”

受新冠疫情影响，卢浮宫自去年3月以来多次闭馆，目前处于关闭状态。

(责编：崔越、常红)

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