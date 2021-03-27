新华社日内瓦3月26日电（记者刘曲）世界卫生组织26日表示，当前全球新冠疫苗明显供不应求，因而出现伪造疫苗等违法行为，世卫组织对此表示担忧，并敦促所有人不要购买政府主导的疫苗接种计划以外的疫苗。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上表示，近来一些国家的卫生部、监管机构及公共采购组织收到可疑的新冠疫苗供应提议；一些新冠疫苗被分流出去后又被重新引入供应链，但这部分疫苗无法保证全程冷链运输和存储；此外，互联网、特别是“暗网”上还出现了销售假新冠疫苗的违法行为，世卫组织注意到多起通过再次填装空疫苗药瓶造假疫苗的报道。

谭德塞呼吁相关机构妥善处理或销毁使用过的药瓶，以防被犯罪集团利用，并敦促所有人向国家相关部门报告任何可疑的疫苗销售情况，各国再向世卫组织报告。

世卫组织当天发布警报称，今年2月在墨西哥查到的一批名为BNT162b2的新冠疫苗近期被确认为伪造产品。这批伪造产品目前可能仍在上述地区流通，并继续向该地区疫苗接种计划之外的患者提供。正品疫苗BNT162b2适用于16岁及以上人群。

世卫组织在警报中说：“伪造新冠疫苗对全球公共卫生构成严重风险，并给脆弱人群和卫生系统带来额外负担。重要的是要识别并从流通中清除这些假货。”

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