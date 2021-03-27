本报安卡拉3月25日电 （记者王传宝）当地时间3月25日，土耳其总统埃尔多安在安卡拉会见国务委员兼外长王毅。

埃尔多安请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，热烈祝贺中国共产党成立100周年。埃尔多安表示，土正义与发展党期待同中国共产党加强交往，为世界政党交流合作作出贡献。埃尔多安说，我本人公开接种中国新冠疫苗，用实际行动向土民众和全世界展示了中国疫苗的安全性和有效性。土方期待加强双方高层交往，增进彼此互信，用好现有合作机制，推动土“中间走廊”计划和“一带一路”倡议对接。

王毅向埃尔多安转达习近平主席的亲切问候。王毅说，中方愿同土方以两国建交50周年为契机，落实两国元首达成的重要共识，承前启后，继往开来，推动中土战略合作关系健康稳定发展，为两国人民带来更多福祉。

王毅强调，双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互理解和支持，坚持互不干涉对方内政，切实维护好中土关系政治基础。双方要推进“一带一路”倡议和“中间走廊”计划对接，深化5G、人工智能、大数据、数字经济等高新技术领域合作，稳步推进大项目合作，实现互利共赢。

同日，王毅还同土外长恰武什奥卢举行会谈。

《 人民日报 》（ 2021年03月27日 03 版）

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