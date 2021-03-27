从冰天雪地的美国安克雷奇，到春意融融的广西桂林，再到初夏将至的中东，这个三月，中国外交可谓是精彩不断，高潮迭起。

在安克雷奇，中方代表团铿锵有力、掷地有声地向世界宣示，中美之间应探索不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的大国相处之道，任何通过恫吓、威胁、制裁让中国吞下损害自身利益苦果的企图，都是彻底打错了算盘。

在广西桂林，中俄两国外长新年首次会晤。面对纷繁芜杂的世界，中俄两个大国共担历史使命、回应时代要求，以高水平全面战略协作，持续为世界和平稳定贡献中坚力量。

结束中俄外长会晤的当日，王毅国务委员兼外长即开启中东6国之行，这是中国外长时隔7年多再次集中访问中东，也创下了中国外长一行访问最多中东国家的记录。目前，访问仍在进行中，但已有诸多亮点值得我们细细品读。

六大节点凸显访问恰逢其时。王毅国务委员在访问首站沙特接受阿拉比亚电视台专访，用6个逢十节点精辟概况此访的特殊意义。今年是“阿拉伯之春”10周年、“9·11”事件20周年、“马德里和会”召开30周年以及海合会成立40周年，今年也是中国重返联合国50周年以及加入世界贸易组织20周年。长期以来，中东饱受国际格局演变之殇、战争冲突洗礼之苦、地缘矛盾纷争之困。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国已经成为现行国际秩序和中东和平发展事业的坚定维护者、建设者和贡献者。此时访问中东，我们正是要同中东朋友们携手努力，全力促进中东的和平与安宁。

五点倡议有力回应地区关切。当前，百年变局和世纪疫情叠加共振，中东国家自主探索振衰起弊、由乱向治道路的努力面临更多新挑战，又一次站在何去何从的十字路口。在此背景下，王毅国务委员在访问期间强调，中东不稳，天下难安，国际社会既不能越俎代庖，也不能袖手旁观，应在充分尊重中东国家意愿基础上，为中东贡献维稳促和的正能量，并提出以“倡导相互尊重、坚持公平正义、实现核不扩散、共建集体安全、加快发展合作”为主要内容的实现中东安全稳定的五点倡议，为解决中东治理赤字、安全赤字、发展赤字贡献中国智慧，就国际社会和地区国家高度关注的巴勒斯坦、伊朗核、海湾地区安全等问题提出中国方案，再次彰显中国特色大国中东外交的担当与使命。

三个“共同体”明确中阿关系发展目标。过去一年在中阿关系史上留下了不平凡的印记。中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国。阿拉伯国家成为中国第一大原油进口来源地。中阿合作论坛第九届部长会成功举办，双方一致同意召开第一次中阿峰会。打造中阿命运共同体已经成为引领中阿关系发展的目标和旗帜。此访6国中包括4个阿拉伯国家，充分体现了中国对发展同阿拉伯国家关系的高度重视。王毅国务委员在访问期间，正式提出要打造志同道合、安宁和谐、发展繁荣的中阿命运共同体，进一步明确了中阿关系发展的路径。

三个“之最”总结团结抗疫鲜明特点。突如其来的新冠肺炎疫情对中国和阿拉伯国家均造成冲击，但双方关系在抗疫中历经淬炼，得到进一步升华。王毅国务委员以三个“之最”总结双方携手抗疫的宝贵经历。最根本的信念是命运与共。沙特国王萨勒曼是第一个致电习近平主席支持中国抗疫的外国元首。世界最高楼阿联酋哈利法塔等地标亮起“武汉加油”等感人字句。中国对阿拉伯国家抗疫合作实现“全覆盖”。无论是巴勒斯坦人民及周边巴难民，还是叙利亚等冲突地区人群，中国的抗疫援助从未缺席。最突出的特色是敢为人先。阿拉伯国家是中国对外疫苗合作的第一方阵。阿联酋是最先接受中国疫苗境外III期试验的国家，为中国疫苗研发成功作出突出贡献。最可贵的精神是理念相通。中国和阿拉伯国家在去年中阿合作论坛第九届部长会共同发表团结抗疫联合声明，一致强调应加强国际合作，反对把疫情政治化、病毒标签化，为促进形成全球共识、汇聚抗疫力量作出重要贡献。

“相互支持”彰显双方关系十足成色。中东国家和人民的眼睛是雪亮的，支持中国的行动是坚定的，坚决反对借人权问题对中国干预施压、指手画脚，在新疆和香港这两个问题上给予中国有力支持。中阿合作论坛第九届部长会成果文件强调中方为关怀少数民族作出重要努力，支持中方在香港问题上的立场。在刚刚结束的第46届联合国人权理事会上，21个阿拉伯国家共同发出声援支持中国的正义之声。3月24日，沙特王储穆罕默德在会见王毅国务委员时表示，沙特坚定支持中方在渉疆、涉港等问题上的正当立场，反对以任何借口干涉中国内政，反对个别势力挑拨中国同伊斯兰世界关系。中方也坚定支持中东国家捍卫主权、独立和领土完整，坚定支持地区国家探索符合自身国情的发展道路，反对任何人以任何借口干预地区国家内政。

中国和中东国家同为发展中国家，都面临维护国家主权安全的现实任务和发展复兴的历史性任务，双方合作的契合点和默契度持续增加。相信在中国和中东国家的共同努力下，双方关系必将迎来更加美好的未来，进而为促进世界的和平与发展，为构建人类命运共同体作出更大的贡献。

文章来源：中东瞭望公众号

(责编：崔越、刘洁妍)