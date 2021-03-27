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欧盟正式实施健康欧盟计划

2021年03月27日09:20 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔3月26日电（记者陈文仙）欧盟委员会26日宣布，2021年至2027年健康欧盟计划即日起正式实施，旨在增强欧盟有效应对未来卫生危机的能力。

欧委会当天在一份声明中说，欧盟将为该计划拨付51亿欧元的财政预算，有助于新冠疫情后健全卫生系统，增强有效应对跨境健康威胁及未来卫生危机的能力，促进人口健康。

根据声明，健康欧盟计划指导小组将与欧盟成员国协商后推出2021年第一个工作方案。健康欧盟计划将由新成立的健康和数字执行机构负责实施，该机构将于4月1日开始运行。

欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯表示，健康欧盟计划为欧盟在公共卫生领域进行长期性变革提供了手段，可以通过规模空前的财政预算进行有针对性的投资，以加强危机准备，建立更强大、更有韧性和更易获得的卫生系统。

欧委会于去年5月提出2021年至2027年健康欧盟计划，旨在向欧盟成员国、卫生组织和非政府组织等提供资金支持，提高应对卫生领域各种威胁的能力。该计划于本月9日经欧洲议会表决通过，17日获欧洲理事会批准。

(责编：崔越、刘洁妍)

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