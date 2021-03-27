人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

《纽约时报》加密专栏文章售出56万美元

2021年03月27日09:11 | 来源：新华网
小字号

美国《纽约时报》技术专栏一篇文章以非同质化代币(NFT)形式在一场拍卖中售出50多万美元，为这家报纸历史上首次NFT拍卖。

《纽约时报》记者凯文·鲁斯把自己一篇专栏文章的图像转化成NFT形式，取名为“在区块链买这个专栏”，在公开市场拍卖。这次拍卖在NFT交易市场Foundation网站吸引超过30次竞拍。拍卖所得将进入《纽约时报》旗下一家基金会。

鲁斯在上述专栏写道：“为何记者不能也加入NFT盛宴？”

《纽约时报》报道，鲁斯的专栏文章最终由名为@3fmusic的竞拍者拍得，使用350个以太币支付，根据24日的“汇率”相当于56万美元。@3fmusic似乎是NFT作品收藏者，其资料可链接至总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜一家音乐工作室的网站。

NFT作品近来销售火爆。佳士得拍卖行11日说，一幅NFT数码拼贴画作在线上拍卖中以近7000万美元成交，远超许多实物名画拍卖价格。

美国电动车制造商特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克15日在社交媒体推特上宣布，将以NFT形式售卖一首关于NFT的乐曲。上月，他的女友、加拿大歌手格赖姆斯售出她制作的NFT艺术品，包含视听内容和未发表音乐，赚取大约600万美元。

NFT是一种由区块链技术验证的新型数字资产。随着投资者重金追捧不以实物形式存在的数字艺术品，NFT在新冠疫情期间“出圈”。

NFT由区块链技术加密，确保独一无二的数字版权。长期以来，艺术家很容易在互联网上展示数字作品。但是，由于数字作品可以轻松复制，艺术家或买家难以证明对数字作品的所有权。区块链技术加密成为解决这道难题的钥匙。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部