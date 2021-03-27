美国《纽约时报》技术专栏一篇文章以非同质化代币(NFT)形式在一场拍卖中售出50多万美元，为这家报纸历史上首次NFT拍卖。

《纽约时报》记者凯文·鲁斯把自己一篇专栏文章的图像转化成NFT形式，取名为“在区块链买这个专栏”，在公开市场拍卖。这次拍卖在NFT交易市场Foundation网站吸引超过30次竞拍。拍卖所得将进入《纽约时报》旗下一家基金会。

鲁斯在上述专栏写道：“为何记者不能也加入NFT盛宴？”

《纽约时报》报道，鲁斯的专栏文章最终由名为@3fmusic的竞拍者拍得，使用350个以太币支付，根据24日的“汇率”相当于56万美元。@3fmusic似乎是NFT作品收藏者，其资料可链接至总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜一家音乐工作室的网站。

NFT作品近来销售火爆。佳士得拍卖行11日说，一幅NFT数码拼贴画作在线上拍卖中以近7000万美元成交，远超许多实物名画拍卖价格。

美国电动车制造商特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克15日在社交媒体推特上宣布，将以NFT形式售卖一首关于NFT的乐曲。上月，他的女友、加拿大歌手格赖姆斯售出她制作的NFT艺术品，包含视听内容和未发表音乐，赚取大约600万美元。

NFT是一种由区块链技术验证的新型数字资产。随着投资者重金追捧不以实物形式存在的数字艺术品，NFT在新冠疫情期间“出圈”。

NFT由区块链技术加密，确保独一无二的数字版权。长期以来，艺术家很容易在互联网上展示数字作品。但是，由于数字作品可以轻松复制，艺术家或买家难以证明对数字作品的所有权。区块链技术加密成为解决这道难题的钥匙。（卜晓明）（新华社专特稿）

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