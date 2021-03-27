欧洲联盟25日提出多项措施，以激励土耳其继续改善与欧盟及其成员国的关系。不过，激励措施“可逆”，将取决于土耳其的表现。

土方回应，欧盟的一些说法基于“单方观点”，不过土方愿意为双方共同利益采取积极措施。

欧盟国家领导人当天在视频峰会后发表声明说，由于“非法钻探”活动停止、土耳其与希腊和塞浦路斯分别恢复对话和即将对话，东地中海地区局势最近缓和，欧盟对此表示欢迎。

欧盟称，如果缓和势头持续且土方继续采取“建设性”举措，欧盟愿意以“阶段性、适度和可逆”方式在有共同利益的领域强化合作，包括双方关税同盟条约、高层对话、人员接触和流动。

另外，欧盟对土方安置大约400万叙利亚难民表示赞赏，称愿意就这一事项继续向土方提供资金支持。

土耳其去年派勘探船在与希腊有争议的东地中海海域作业，两国矛盾加深。欧盟支持希腊和同样与土耳其有争议的塞浦路斯。希腊和塞浦路斯都是欧盟成员国。

2016年，欧盟与土耳其就缓解欧洲“难民潮”危机达成协议，欧盟允诺以提供资金援助、重启土耳其入盟谈判、给予土公民免签待遇等条件换取土方在本国安置叙利亚难民。

双方的关税同盟条约1996年生效。欧盟方面2016年表示，希望与土方探讨升级这一条约，涵盖范围扩大至农业、服务业和政府采购领域。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在视频会议后的记者会上说，去年12月以来，就处理与一些欧盟成员国关系等事务，土方显现“更具建设性的态度”。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔表示，希望推动与土方关系发展。

然而，冯德莱恩警告，局势缓和的进程“仍然脆弱”，如果土方“重返单边行动或挑衅”，尤其是在东地中海问题上，“我们将中止这些合作措施”。

欧盟的声明说，如果土方做出上述举动，欧盟将采取措施，“捍卫自身及成员国利益、维护地区稳定”。

土耳其外交部当天晚些时候发表声明，批评欧盟方面的“单方观点”及一些欧盟成员国的“狭隘”。

另一方面，土方对欧盟所提推动双方关系发展的措施表示欢迎，愿意采取“积极步骤”，向实现双方共同利益迈进。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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