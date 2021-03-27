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欧盟再议疫苗供应 马克龙暗批美英“自私”

2021年03月27日09:08 | 来源：新华网
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欧洲联盟成员国领导人25日召开视频会议，新冠疫苗供应是重点议题。法国总统埃马纽埃尔·马克龙会后拒绝有关欧盟疫苗出口管控机制是“自私”的指责，转而质疑美国和英国在疫苗供应方面自我优先的做法。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在会后重申，英国阿斯利康制药公司应尽快按承诺数量向欧盟交付疫苗，否则欧盟将禁止在欧盟境内生产的阿斯利康疫苗出口。

她强调：“在能出口疫苗以前，这家公司……得尊重它与欧盟成员国签署的合同。”

由于阿斯利康对欧盟的疫苗交付量远少于订购量，欧盟委员会24日修订新冠疫苗出口管理规定，强化出口管控。这一决定招致英方一些人士不满，他们批评欧盟“自私”。

马克龙25日在记者会上强调，“欧洲不是一个自私的大陆”，英方一些人批评欧盟“自私”的说法“错误”，欧盟“没有干预（疫苗）供应链”。

“但是，我们看到美国倾向于保护自己的疫苗生产，而英国没有出口多少疫苗，实际上根本没有出口，”马克龙说，“所以我们才出台（疫苗）出口管控机制。”

马克龙在记者会上对疫苗出口管控机制表达支持：“只要一些制药公司不遵守他们与欧洲人达成的协议，我们就必须禁止所有出口。”

欧盟与英国围绕新冠疫苗供应发生龃龉之时，正值英国疫苗接种推进较快，而欧盟国家接种则推进较慢，一些国家正面临第三波疫情来袭。

英国和欧盟24日发表联合声明，称双方正在讨论采取短期、中期和长期“具体措施”，以“创建双赢条件，增加对双方公民的疫苗供应”。

不过，英国首相鲍里斯·约翰逊在联合声明发表前在英国议会说，如果欧盟方面“封锁或阻断（疫苗）供应链”，声誉将受到“长期损害”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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