图为3月26日，柬埔寨工作人员在金边国际机场搬运刚刚抵达的中国科兴新冠疫苗。

索万纳拉摄（新华社发）

● 科兴新冠疫苗运抵乌克兰

据新华社基辅3月25日电 （记者李东旭）首批中国科兴公司生产的新冠疫苗25日晚运抵乌克兰首都基辅，中国驻乌克兰大使范先荣、乌副外长叶宁和卫生部副部长利亚什科等到机场迎接。

范先荣在讲话中表示，新冠疫情发生以来，中乌始终坚定相互支持。当前全球疫苗需求缺口巨大，中国克服供需紧张的困难，积极支援乌克兰，充分展示了中乌战略伙伴关系的内涵和两国深厚的传统友谊，相信中国疫苗能够帮助乌克兰人民战胜疫情。中国愿意为乌克兰战胜疫情、恢复经济提供帮助和支持。

● 援助安哥拉疫苗运抵

据新华社罗安达3月25日电 中国援助安哥拉的新冠疫苗25日运抵安首都罗安达。中国驻安哥拉大使龚韬、安卫生部长卢图库塔、外交合作国务秘书洛佩斯等共同赴机场迎接并出席交接仪式。

卢图库塔说，中国是最早向安哥拉提供防疫支持的国家，多次向安方提供抗疫物资援助，并同安方分享先进抗疫经验，帮助安方更好应对疫情挑战。中国也是首个向安方提供疫苗援助的国家，安方对中方的无私帮助深表感谢。

● 中国驻非盟使团向联合国非洲经济委员会援助抗疫物资

据新华社亚的斯亚贝巴3月24日电 （记者汪平）24日，中国驻非盟使团在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴向联合国非洲经济委员会援助一批抗疫物资。这批抗疫物资包括额温枪、医用口罩、防护服、制氧机、呼吸机等，来自联合国非洲经济委员会的高级官员和中国驻非盟使团的代表出席了抗疫物资交接仪式。

● 援助毛里塔尼亚新冠疫苗运抵

据新华社达喀尔3月24日电 （记者邢建桥）努瓦克肖特消息：中国政府援助毛里塔尼亚政府的新冠疫苗和一批呼吸机24日凌晨运抵毛塔首都努瓦克肖特国际机场。

毛里塔尼亚卫生部长哈米德代表毛塔政府接收这批援助物资，并代表毛塔政府和人民衷心感谢中国政府和人民提供的无私援助和宝贵支持。他表示，新冠疫情暴发以来，两国积极开展抗疫合作，彰显了双方特殊的友好情谊。中方此次援助疫苗是两国携手抗疫的又一生动体现，将有效提升毛塔卫生部门的抗疫能力，为支持其防控疫情发挥重要作用。

● 援助马尔代夫新冠疫苗运抵

据新华社马累3月25日电 （记者唐璐）中国政府援助马尔代夫的首批新冠疫苗及部分防疫物资24日深夜运抵马累，中国驻马大使张利忠、马外交部长沙希德和卫生部长纳西姆25日共同出席在马外交部举行的疫苗交接仪式。

沙希德表示，中国政府及时向马方提供疫苗援助，帮助马抗击疫情，彰显了马中友好和传统友谊。马总统萨利赫正致力于推动马全民疫苗接种工作，中方援助的疫苗将助力马疫情防控，助力马经济社会恢复发展。纳西姆感谢中国政府和中国人民向马提供疫苗援助，希望同中方加强合作，尽早取得抗击疫情的胜利。

据悉，中国向马方援助的第二批疫苗和部分防疫物资将于近期运达。

● 柬埔寨政府采购的一批中国新冠疫苗运抵（见上图）

据新华社金边3月26日电 （记者毛鹏飞）柬埔寨政府采购的一批中国科兴新冠疫苗26日运抵金边国际机场。中国驻柬大使王文天、柬经济和财政部国务秘书翁塞维索出席了疫苗交接仪式。

翁塞维索致辞说，中国第一时间向柬提供质优价廉的疫苗，极大缓解柬方燃眉之急。中国企业生产的新冠疫苗有着公认的安全性和有效性，中方还积极向众多国家和国际组织提供疫苗援助，对国际抗疫合作做出了不可替代的重要贡献。

(责编：赵欣悦、杨光宇)