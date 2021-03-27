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埃及两列客车相撞 至少32人死亡

2021年03月27日06:04 | 来源：新华网
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　　新华社开罗3月26日电（记者吴丹妮　马尔瓦·叶海亚）埃及卫生部26日发表声明说，两列客运列车当天在埃及南部索哈杰省境内相撞，造成至少32人死亡、108人受伤。埃及交通部随后发表声明说，事故系人为因素造成。

　　孟加拉国西北部拉杰沙希地区26日发生一起两车相撞事故，导致至少17人死亡。新华社发

　　埃及交通部的声明说，一名乘客在一列从卢克索开往亚历山大的列车车厢中突然拉下紧急制动阀门，造成列车停驶。随后，一列由阿斯旺开往开罗的列车从后方撞上停驶列车，导致两节乘客车厢、一节机车和一节动力车厢脱轨。

　　卫生部的声明说，事故发生后，至少36辆救护车赶到现场进行救援，伤者已被转移到附近的4家公立医院。

　　一名不愿透露姓名的官方人士告诉新华社记者，事故发生在距埃及首都开罗467公里的泰赫塔市境内。目击者艾哈迈德·里法特告诉记者，事故现场情况糟糕，列车上的乘客和居住在附近的农民协助救援人员在受损车厢内搜寻伤者。

　　埃及交通部已成立专门调查组，对事故展开进一步调查并着手尽快恢复列车通行。

(责编：胡永秋、牛镛)

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