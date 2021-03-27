新华社北京3月26日电 题：美墨边境难民危机暴露美式人权虚伪本质

新华社记者柳丝

美国总统拜登25日在就任以来的首场记者会上承认，目前美国拘留未成年非法移民的设施“拥挤不堪”，这种状况“不可接受”。

一段时间以来，美国和墨西哥边境无证移民和难民数量激增，不少儿童与父母被迫分离，严酷的生存状况受到国际社会广泛关注和担忧。美国动辄借“人权问题”干涉他国内政，而多年来其边境地带移民和难民的基本人权饱受侵害，制造了一起起人间悲剧，甚至引发人道主义危机。

边境悲剧

日前，来自洪都拉斯的埃尔默·马尔多纳多带着1岁的儿子在穿越美国南部得克萨斯州边境寻求避难时，被美移民部门拘留了一周。这对父子起初只能瑟瑟发抖地睡在户外，之后被转移至拥挤的“拘留中心”，在那里等待命运安排。

马尔多纳多父子的遭遇正在数千人身上发生。据美国媒体报道，还有更多没有父母陪伴的儿童会被送到联邦收容所。统计显示，截至3月20日，美国联邦政府在美墨边境收容和拘留了约1.55万名无人陪伴的未成年儿童。

杂乱无序、人满为患、条件恶劣、非人待遇……22日，美国Axios新闻网站曝光了一组美墨边境临时拘留中心的照片。被拘押的儿童盖着铝箔制应急毯拥挤着睡在地垫上，仅以塑料板隔断成群分开，画面令人触目惊心。根据相关规定，临时拘留中心必须在72小时内将这些儿童移交给美国卫生与公众服务部监管。但据美国哥伦比亚广播公司报道，有近3000名儿童被逾期羁押。

另有美国媒体统计显示，仅在2020年，就有21人在美国移民拘留所死亡。近几年被美国当局拘留的26.6万名移民儿童中，有25000多人被羁押超过100天，近1000人在难民收容所中度过了一年多时间，多人被拘押超过5年。

批评人士指出，美当局对待移民非常不人道，将儿童与父母分开即所谓“骨肉分离”的做法，简直就是一场“人道主义悲剧”。

“商业内幕”网站日前刊文指出，边境巡逻站不是关押儿童和寻求庇护者的合适场所。美国多个民间团体也发声批评说，边境的收容设施不适合儿童，拜登政府应想办法解决临时移民居所问题。

美国范德比尔特大学心理学和人类发展助理教授凯瑟琳·汉弗莱斯指出，“即使是短暂的拘留，也有可能给儿童带来心理创伤”。

虚伪本质

有批评人士指出，美国以“人权教师爷”自居，动辄对他国指手画脚，频频借所谓人权问题挥舞制裁大棒。而面对本国边境屡次上演的苛待移民、“骨肉分离”等侵害人权问题却轻描淡写甚至避而不谈。美国两党则将政党私利凌驾于人道主义之上，在移民政策等焦点问题上搞“否决政治”和“作秀政治”，导致边境移民危机迟迟未能解决。

据媒体披露，美国当局几周来一直试图阻止公众看到儿童身处拘留中心的照片，“联邦机构拒绝或无视媒体数十次提出的进入拘押场所的要求”。批评人士称，这正说明美政府不愿正视人道主义危机。

25日的记者会上，拜登将美墨边境新一轮移民潮归咎于上届政府的移民政策。前一天，他宣布授权副总统哈里斯负责处理美墨边境非法移民问题。哈里斯则表示，美国政府在边境面临“巨大问题”，但这一问题不会在一夜之间得到解决。她同样声称“造成混乱的责任应归咎于前总统特朗普”。

美国国会的共和党人则将问题归咎于拜登政府放松移民政策，认为拜登承诺取消特朗普对非法移民的一些强硬政策，导致越境移民激增，酿成危机。

美国《一周》周刊网站一幅漫画嘲弄了两党的相互甩锅之举。画面中，美墨边境墙铁丝网上挂着一块牌子，把“特朗普边境危机”字样改写成“拜登边境危机”，而站在铁丝网后的一头大象（代表共和党）开心地表示，“问题解决了”。

美国杜克大学亚洲与中东研究系教授刘康指出，移民问题并非新问题，而这几年美国政治严重撕裂，如果政客一味高调操弄移民问题，美国社会恐将陷入更大危险。（参与记者：邓仙来）

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