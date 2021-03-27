新华社第比利斯3月26日电（记者李铭）埃里温消息：中国脱贫攻坚成就展26日在亚美尼亚首都埃里温正式启动。

本次展览由中国驻亚美尼亚大使馆和亚美尼亚国家通讯社联合举办，采取线上展览形式，共展出104张图片，记录中国人民在脱贫攻坚历程中的艰苦奋斗和取得的伟大历史成就。

亚美尼亚副议长纳扎良、中国驻亚美尼亚大使范勇、亚美尼亚国家通讯社社长阿纳尼扬等发表视频致辞。

纳扎良在致辞中祝贺中国脱贫攻坚取得全面胜利，称赞中国完成了人类历史上最伟大的消除贫困运动。她说，中国领导人采取有效措施，统筹经济社会和教育科学等各领域发展，带领中国飞速发展，中国梦正逐渐成为现实。中国对世界减贫贡献巨大，有益经验值得各国学习。

纳扎良表示，亚方视发展对华合作为优先事项，愿继续与中国深化经贸、能源、农业等各领域务实合作。

范勇在致辞中说，中国取得脱贫攻坚的成功秘诀在于立足中国国情，坚持中国共产党的坚强领导和以人民为中心的发展思想，发挥集中力量办大事的制度优势，实施精准扶贫方略。中方愿同包括亚美尼亚在内的各国分享脱贫减贫有益经验，实现共同发展，构建人类命运共同体。

本次展览将持续至2021年底，为方便读者观展，图片以英文、俄文、亚美尼亚文做了注释。

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