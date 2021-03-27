人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国脱贫攻坚成就展在亚美尼亚举行

2021年03月27日05:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社第比利斯3月26日电（记者李铭）埃里温消息：中国脱贫攻坚成就展26日在亚美尼亚首都埃里温正式启动。

　　本次展览由中国驻亚美尼亚大使馆和亚美尼亚国家通讯社联合举办，采取线上展览形式，共展出104张图片，记录中国人民在脱贫攻坚历程中的艰苦奋斗和取得的伟大历史成就。

　　亚美尼亚副议长纳扎良、中国驻亚美尼亚大使范勇、亚美尼亚国家通讯社社长阿纳尼扬等发表视频致辞。

　　纳扎良在致辞中祝贺中国脱贫攻坚取得全面胜利，称赞中国完成了人类历史上最伟大的消除贫困运动。她说，中国领导人采取有效措施，统筹经济社会和教育科学等各领域发展，带领中国飞速发展，中国梦正逐渐成为现实。中国对世界减贫贡献巨大，有益经验值得各国学习。

　　纳扎良表示，亚方视发展对华合作为优先事项，愿继续与中国深化经贸、能源、农业等各领域务实合作。

　　范勇在致辞中说，中国取得脱贫攻坚的成功秘诀在于立足中国国情，坚持中国共产党的坚强领导和以人民为中心的发展思想，发挥集中力量办大事的制度优势，实施精准扶贫方略。中方愿同包括亚美尼亚在内的各国分享脱贫减贫有益经验，实现共同发展，构建人类命运共同体。

　　本次展览将持续至2021年底，为方便读者观展，图片以英文、俄文、亚美尼亚文做了注释。

(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部