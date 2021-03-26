新华社耶路撒冷3月26日电（记者尚昊）以色列中央选举委员会25日说，以色列第24届议会选举选票统计结果显示，没有阵营获得组阁所需的61个席位。

选票统计结果显示，现任总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得议会120个席位中的30席，位居第一；前财政部长亚伊尔·拉皮徳领导的中左翼政党“拥有未来”党获得17席；宗教政党沙斯党获得9席；中间党派蓝白党获得8席。

从阵营来看，由利库德集团及三个宗教政党组成的内塔尼亚胡阵营获得52席，由“拥有未来”党、蓝白党等组成的反内塔尼亚胡阵营获得57席，两个阵营均未达到组阁所需的61席。

以色列有关法律规定，议会选举最终结果将于31日提交以色列总统里夫林，由他在7天磋商期结束后决定获得组阁权的人选。

以色列媒体分析说，新一届政府的成立路径尚不清晰。

以色列第24届议会选举投票23日举行，共有38个政党和党派联盟角逐议会120个席位。这是以色列两年内举行的第四次议会选举。以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

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