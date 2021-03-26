新华社北京3月26日电（记者许可、成欣）针对美国总统拜登日前称其任内“不会让中国超越美国”，外交部发言人华春莹26日在例行记者会上说，无论从中美两国还是世界人民的共同利益出发，合作都应当成为中美双方追求的主要目标。中国的目标从来不是超越美国，而是不断超越自我，成为更好的中国。

华春莹说，中方对发展中美关系的态度是明确、一贯的，也保持着高度稳定性和连续性。正如中方在安克雷奇中美高层战略对话中指出的那样，中方愿同美方认真落实两国元首除夕通话重要共识，希望美方同中方相向而行，按照不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则处理中美关系，使中美关系沿着健康、稳定轨道向前发展。

在回应拜登关于要求中国遵守国际规则相关表态时，华春莹说，不存在美方要求中方遵守国际规则的问题。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则。“在遵守国际规则方面，中国是模范生、优等生，而美国恐怕是差等生。这是国际公认的。”

她说，不同的政治制度好不好，关键在于是否符合本国国情，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否获得人民拥护和支持，能否为人类进步事业作出贡献。“不管一个国家如何夸耀自己的民主价值，如果它坐视50多万人死于疫情而无所作为，以及一年超过4万人死于枪击而无所作为，随便捏造证据就对别的主权国家大打出手，造成几十万无辜平民死亡、无数人家破人亡而无动于衷，它就没有任何资格自诩为民主人权灯塔。”

华春莹表示，中国奉行以人民为中心的理念。同美国选举政治、以党派政治利益为中心相反，中国共产党和中国政府全心全意为全体中国人民服务，提前10年完成2030年可持续发展议程减贫目标，建成了世界上最大的社会保障体系，确保人人有饭吃，人人有房住，人人有学上，人人有医疗。中国人民对中国政府的满意度和支持率连年超过90％。“中国经过长期探索走出了一条正确的发展道路，我们对此充满自信和骄傲，将坚定不移地沿着中国特色社会主义道路一直走下去。”

华春莹说，大千世界，差异和竞争无处不在。作为世界前两大经济体，中美之间在利益交融中出现竞争并不奇怪，关键是要在公平公正基础上良性竞争，既提升自我，又照亮对方，而不是你死我活、零和博弈。无论从中美两国还是世界人民的共同利益出发，合作都应当成为中美双方追求的主要目标。

“我们希望同包括美国在内的其他国家相互尊重，良性互动，开展互利合作，不断超越自我，提升自我，让彼此成为更好的自己，造福全世界。”她说，“中国的目标从来不是超越美国，而是不断超越自我，成为更好的中国。”

(责编：于洋、杨牧)