新华社北京3月26日电 题：“棉里藏刀”，这种套路行不通！

新华社记者乔继红

近日，H&M、耐克等企业依据谎言，宣称拒绝使用新疆棉花，引起中国网民广泛声讨和抵制。显然，美国等某些西方国家反华势力炮制针对新疆棉花的谎言，远不止于棉花本身，背后藏着抹黑中国形象、打压中国产业的图谋，令国际社会正义之士不齿，中国政府和人民坚决反对。

新疆棉花生产早已实现高度机械化，不需要大量的“采棉工”。不存在、也不需要强制性动员采棉。所谓“强迫劳动”摘棉花的指责，根本没有事实依据，完全是西方一些人和势力恶意炮制的谎言。

借棉花生事，炮制所谓“强迫劳动”“集中营”“种族灭绝”之类耸人听闻的谎言，其目的是破坏新疆安全稳定，阻遏中国发展。前美国国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森曾毫不掩饰地宣称：中国新疆有两千万维吾尔族人，如果中情局想破坏中国的稳定，最好的办法就是制造动荡，从内部搞乱中国。一段时间以来，个别反华势力先是宣扬种种涉疆谎言，大造舆论，随后采取制裁等手段制造混乱。这是他们惯用的套路。

借棉花生事，还有经济上的图谋。“强迫劳动”只是借口，“人权”只是幌子，借以打压中国产业，才是其险恶用心。中国是世界第二大棉花生产国，新疆是最重要产棉区，占全国棉产量的近九成。中国棉花产量稳步提升、纺织产业不断壮大，让美西方一些人坐不住了。美国作为全球最大棉花出口国，其特朗普政府早在去年2月就炒作新疆问题，并相继颁布新疆棉花禁令，用的就是借人权打利益战的套路。

美西方“棉里藏刀”，蒙蔽不了世人。法国作家维瓦斯两次赴新疆采访，撰写了《维吾尔假新闻的终结》一书，他指出“西方关于新疆的大量谎言，都是那些从未去过新疆的人散布的”。美国网站“灰色地带”上月发表调查报告指出，美国国务院对中国“种族灭绝”指控基于数据滥用和极右翼分子毫无根据的断言。在刚刚结束的联合国人权理事会第46次会议上，几十个国家作共同发言，敦促有关国家停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止以人权问题为借口遏制发展中国家的发展。

涉疆问题的实质是反暴恐、反分裂问题。在打击恐怖主义、极端主义问题上搞“双重标准”，危害更大，更加不得人心。

奉劝美国等西方的一些人和势力，停止在新疆问题上的政治操弄，趁早丢掉借涉疆问题破坏中国稳定、遏制中国发展的幻想。同时希望有关企业尊重市场规律，纠正错误做法，避免商业问题政治化。中方欢迎外国企业和人员在中国经营和发展，但反对基于谣言和谎言对中国进行恶意攻击、甚至损害中方利益的行为。

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