25日，中国政府援助安哥拉的新冠疫苗抵达安首都罗安达。中国驻安哥拉大使龚韬、安卫生部长卢图库塔、外交合作国秘洛佩斯等共同赴机场迎接并出席交接仪式。

龚韬大使在致辞中表示，中安互为战略伙伴，双方一直坚持团结互助的优良传统，两国友好历久弥坚。面对新冠肺炎疫情，两国政府都本着人民至上、生命至上原则，积极开展抗疫合作。中国是最先向安哥拉伸出援手的国家，此前，中方已向安哥拉捐赠多批抗疫物资，协助安哥拉建设“火眼实验室”，选派抗疫医疗专家组来安驰援，并协助安方在华采购大量防疫用品。此次中国政府向安哥拉捐赠新冠疫苗，是落实去年9月两国元首通话达成的重要共识，用实际行动积极践行习近平主席关于将中方研发的新冠肺炎疫苗作为全球公共产品的重要宣示，相信一定可以助力安哥拉尽快战胜疫情。中方将在力所能及的范围内，继续为安哥拉抗击疫情和经济社会发展提供助力，为构建更加紧密的中非、中安命运共同体和人类卫生健康共同体贡献力量。

龚韬大使强调，为积极协助和争取为海外中国公民接种疫苗，中国政府发起“春苗行动”，希望安方为在安中国公民接种疫苗提供支持和协助。

卢图库塔表示，新冠肺炎疫情发生以来，中安两国始终团结一心，携手抗击疫情。中国是最早向安哥拉提供防疫支持的国家，多次向安方提供抗疫物资援助，并同安方分享先进抗疫经验，帮助安方更好应对疫情挑战。在当前安政府全力推动国家疫苗接种计划的关键时刻，中方第一时间向安方伸出援手，成为首个向安方提供疫苗援助的国家，安方对中方的无私帮助深表感谢。中方此次援助的疫苗由中国企业国药集团中国生物研发生产，已在多个国家紧急使用并被证实具有非常好的保护效力，得到国际社会广泛认可。有了中国疫苗，我们就有了抗击新冠疫情的“新武器”，也更有信心去争取抗疫斗争的最终胜利。接下来，安方愿就协助中国在安公民接种疫苗同中国驻安大使馆保持协作，并在安法律框架内提供相应支持。

双方致辞结束后，龚大使同洛佩斯签署了政府间交接证书，并接受了安通社、安国家电视台、国家电台、安哥拉日报、贝壳电视台和卢萨社等安国内外主流媒体采访。

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