25日，中国民间组织国际交流促进会（以下简称“中促会”）和中国和平发展基金会共同发起的“健康爱心包”项目启动仪式在京举行。巴基斯坦驻华大使馆、中国华夏文化遗产基金会、中国计划生育协会、中华慈善总会、四川省慈善总会、中顺洁柔纸业股份有限公司、上海晨光公益基金会等十余家国内机构组织和爱心企业出席了启动仪式。

图为“健康爱心包”项目主办方与参与方集体合影

中国和平发展基金会秘书长徐建国表示，发起方在世界各国全力抗击新冠肺炎疫情的背景下启动该项目，表明了中国与世界各国，尤其是与周边国家通力合作、共克时艰、共谋发展的决心。基金会愿秉承和平发展理念，与友好国家在民生领域开展更多务实合作，践行“民心相通使者”使命。

图为中国和平发展基金会秘书长徐建国在启动仪式上发言

中促会副秘书长王珂表示，我们希望通过“健康爱心包”项目，汇聚中国民间力量，支持友好国家应对疫情带来的冲击，巩固和深化各国人民友谊。期待更多中国民间力量能够加入“丝路一家亲”民间抗疫共同行动，为推动民心相通做出更大贡献。

中国华夏文化遗产基金会理事长耿静表示，基金会的业务范围是文化领域，但由于去年世界大范围的疫情，医疗物资捐赠成为2020年基金会的援助重点。

捐赠方之一的中顺洁柔纸业股份有限公司副董事长邓冠彪表示，中顺洁柔将积极参与“健康爱心包”项目，联合国内社会组织，帮助“一带一路”友好国家做好防疫工作，重建美好家园，为当地经济建设和社会发展走上正轨解决后顾之忧。

图为启动仪式上的“健康卫生包”

巴基斯坦驻华大使馆副馆长法入克·艾赫迈德表示，“健康爱心包”项目饱含了为民生谋福祉的高尚精神，不仅为民众提供了物资援助，更展现了来自中国民间的友好情谊。希望“健康爱心包”项目一切顺利，也期待未来能与中国和平发展基金会有更多合作。

据主办方介绍，“健康爱心包”项目旨在贯彻落实“健康丝绸之路”的理念构想、共同构建人类卫生健康命运共同体。自疫情暴发以来，中国政府一直对外提供力所能及的抗疫物资援助。随着中国经济社会发展，越来越多的爱心企业和个人涌现出来，民间援助将成为政府援助的重要补充部分。

“此次援助的爱心包里有口罩、消毒面巾、洗手液等抗疫物资和文具用品，具体援助品会因受援国的需求不同而有差异，以受援国需求为先是我们基金会的理念。”徐建国在受访中表示。

据悉，“丝路一家亲”行动由中促会在2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上发起。该行动旨在聚焦人文交流和民生合作两大领域，为各国社会组织开展交流研讨、互访、民生公益项目等活动提供支持和帮助。截至目前，该行动已圆满完成既定目标，成为“一带一路”民心相通的生动注脚。（赵娜、翟淑睿；文章源自：中促会民间交流）

(责编：于洋、杨牧)