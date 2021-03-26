新华社日内瓦3月12日电（记者聂晓阳）在联合国人权理事会第46次会议上，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭12日代表观点相近国家发言，强调在人权领域开展建设性对话与合作，反对将人权问题政治化和双重标准。

陈旭在发言中表示，有关国家出于政治目的，对发展中国家无端指责，干涉别国内政，严重违反联合国宪章宗旨和原则，我们对此深表关切。这些国家热衷于对别国人权状况指手画脚，却对自身严重人权问题视而不见，充分说明人权不过是他们进行政治操弄的工具。

陈旭指出，如果他们真心促进和保护人权，就应该解决自己国内根深蒂固的种族歧视、社会不公、警察暴力等问题，保障难民、移民权利；就应该采取有效措施防控新冠疫情，避免大批民众失去生命，确保疫苗全球公平分配；就应该帮助发展中国家实现可持续发展，在全世界消除贫穷、饥饿、疾病；就应该停止干涉别国内政，取消针对发展中国家的单边措施；就应该停止在海外军事行动中滥杀无辜，并追究肇事者责任；就应该深刻反省殖民和侵略历史及其给有关国家人民带来的深重苦难。

陈旭在发言中还敦促有关国家言行一致，正视和解决好自身人权问题，真心为国际人权合作做出努力。

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