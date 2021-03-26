新华社北京3月26日电（记者刘红霞）记者26日从世界银行驻华代表处获悉，世行执行董事会已经批准向中国提供4亿美元贷款，用于协助中国在国家和地方层面加强食品安全管理，减少食品价值链的安全风险。

世行在一份公告中说，项目将协助中国农业和食品企业加强食品安全法规的合规性，达到食品安全认证标准，主要采取四种方式：一是推广农业良好实践，包括有关安全性、气候智慧性和环境可持续性的良好实践；二是鼓励使用生物降解塑料薄膜、生态环保食品包装和塑料回收利用；三是公共基础设施升级改造，加强水质和垃圾管理、点源污染防控和减少农贸市场的生物危害；四是确保基于风险的预防措施，维护从农田到餐桌的食品安全环境。

世行中国局局长芮泽说，项目还将帮助中国农业和食品企业获得采用食品安全技术所需的资金，组织开展促进食品安全和倡导健康生活方式的相关宣传活动，配合改善监管环境和加强执法等。除了有助于改善食品安全外，项目还将减少食品损失和浪费。

据介绍，项目将支持约7500个农户、合作社以及农业和食品行业中的大中小企业更好管控食品安全风险，实现企业可持续经营。项目还将直接惠及广东省佛山、广州、惠州、江门、肇庆等地以及山东省烟台市的广大消费者。

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