薇薇红海

今天有一则重磅消息：我外交部宣布，对英方9名人员和4个实体实施制裁。

分别是：图根哈特、邓肯—史密斯、奥布莱恩、奥尔顿、劳顿、加尼、肯尼迪、尼斯、芬利以及“中国研究小组”、保守党人权委员会、“维吾尔独立法庭”、埃塞克斯园大律师事务所。

外交部称，英方基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁，公然违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，严重损害中英关系。

名单上的这些人，小编在欧洲工作时早有耳闻，臭名昭著的反华人士。看到他们在制裁名单里，小编第一反应就是：该！

其实很多中国网友也不陌生。他们黑中国、反华的那些事和话，经常被我外交官怒怼严斥。

下面，挑几个“典型”，看看这些人和机构究竟是怎么睁着眼睛说瞎话、蓄意破坏中英关系的。

汤姆·图根哈特

位列黑名单第一位的图根哈特，是英国下议院外交事务委员会主席，出了名的反华政客。就是他，牵头建立了同样在制裁名单上的中国研究小组（CRG）。

近年来，图根哈特在香港、新疆等问题上屡屡口出污言。说什么手头掌握了新疆人被关押在所谓“集中营”的证据，还称他所在的外交事务委员会将对此展开调查。

打脸的是，中国外交官和媒体让他拿所谓的证据，直到现在他都拿不出。这不是无中生有，血口喷人吗？

小编并未查到有关图根哈特曾到访过新疆的信息内容，他的那些所有关于新疆的信息，不过是道听途说加上自己的诛心推论。

图根哈特还是反对中国科技企业的急先锋。去年7月，英国政府推翻自身“允许华为部分参与英国5G建设”的决定，表示英国供应商2021年起不许再使用华为设备，这背后，图根哈特没少做“工作”。

而在抖音海外版Tik Tok有意向在英国设立总部的问题上，包括首相鲍里斯·约翰逊在内的一些英国政客表示欢迎，认为这可以在“脱欧”后为英国带来经济收益、创造就业岗位，图根哈特却跳出来称，对英国来说，抖音和华为“同样危险”。

不仅如此，图根哈特还是个“戏精”，去年8月，图根哈特在推特发文，称他收到中方的“威胁信”，并表示“威胁民选政客是干涉内政，必须停止”。

为此，我驻英国大使馆发言人直接点名表示，图根哈特在没有任何证据的情况下妄称“受到中国政府威胁”，纯属捕风捉影、造谣生事，充斥着对中国的偏见与恶意。

伊恩·邓肯—史密斯

邓肯—史密斯是英国保守党前党魁，也是反华派的中流砥柱。

邓肯—史密斯曾在保守党的官网上撰文称，中国对维吾尔族和其他宗教人士“加剧压制”，剥夺香港的自由。但同样，他拿不出任何实质性的证据。

在谈到英国应谨慎对待中国科技公司的理由时，邓肯—史密斯写道：“该国大多数科技公司带头人都是共产党员，包括阿里巴巴创始人马云、联想创始人柳传志和华为公司任正非。腾讯的马化腾和小米的雷军都是全国人大代表。”

这个嘛，好像用一种特殊方式帮我们宣传了一把中国共产党的先进性。但用这个作为英国不应和中国科技公司走得太近的理由，真匪夷所思。若非他脑回路出了问题，就绝对是对我心怀敌意，欲加之罪，何患无辞。

中国研究小组

制裁名单上位列机构第一位的，叫“中国研究小组”。这个小组的存在似乎就是冲着抹黑中国来的。

小组成立于去年4月，是图根哈特和奥布莱恩牵头成立的，英文名为China Research Group，简称CRG。

熟悉英国议会的人都知道，此前有个狂热的脱欧派议员雅各布·里斯-莫格，主导了一个“ERG”——欧洲研究小组。在“脱欧”的问题上，ERG没少跟时任英国首相特雷莎·梅对着干。

如今，“脱欧”总算完成，但议员们不能闲着，总得搞点事情刷刷存在感，于是照猫画虎，搞了一个CRG。

图根哈特声称，成立“中国研究小组”并非为了“反华”，而是想“探索与中国接触的机会并研究其经济目标”，并促进对“中国崛起引发问题的全新思考”，提供“可信赖的新闻来源”。

可这个小组打着“研究”的名头，经常干的事，就是联合各路反华势力，搞论坛、搞讲座。让人不禁怀疑其居心何在？研究目的何在？该小组就曾邀请疆独分子拉希玛·马合木提讲述自己和身边人所遭到的所谓“迫害”。这个拉希玛·马合木提是世维会伦敦分会负责人，常常在英国媒体用一套遭受迫害的话术刷存在感。

世维会是个什么样的组织，我们不必再多说了吧。请这样的人物来做讲座，主办者意图不是路人皆知吗？

大卫·奥尔顿

奥尔顿针对中国干的坏事明面上主要有两件，第一就是2019年10月去信英国安格里亚鲁斯金大学，要求剥夺香港建制派议员何君尧在2011年被授予的荣誉博士学位。

第二件就是2020年9月8日英国130多名议员给前中国驻英国大使刘晓明写信，妄议中国政府新疆政策，奥尔顿就是其中之一。

奥尔顿已经是70岁老头了，在人权事务上喜好对外指手画脚，对中国西藏、中国新疆等地的所谓人权问题，时常信口雌黄、妄加指责。

昨天（3月25日），他竟在自己的推特上转发了无良媒体BBC的一篇关于H&M事件的虚假报道。此人不仅爱转虚假信息，还总把假的当真的，搞什么议案，比如他就曾怂恿“英国就不应该和中国进行自贸谈判”。

把子虚乌有的捏造谎言作为筹码和中国谈判，真是唯恐天下不乱。

至于那位总爱在议会辩论中，把是否批准使用华为5G设备与中国西藏和新疆联系起来的反华派议员劳顿，以及曾公开要求品牌服饰不要使用来自新疆的棉花的英国保守党议员加尼，他们关心的哪里是网络安全或者人权，不过是他们炮制出来用以抹黑、要挟和要价的筹码而已。

相信大家看到这里，都不想知道名单上其他人做过的事了吧。

中国人向来不屑与小人、恶人争短长，只专注于自家的发展。但善良与容忍是有底线的，绝不会任由那些颠倒黑白、恶意攻击、把脏水泼到家门口的行为发生。制裁就是我们的警告和态度。

当然，话说回来，英国政界、商界、学界还是有许多头脑清醒、致力于改善和推动中英关系的人士，中英之间民间的往来交流也从未中断。小编在英国常驻期间，也经常能够感受到英国人对中国和中国文化的浓厚兴趣。

实际上，若想在“脱欧”之后打造“全球化英国”，必须要和中国合作，这一点，英国政府也是心知肚明。鲍里斯·约翰逊不久前还在议会上表示，要与中国“保持清醒的关系”“必须与中国合作”。

不知这些反华派，被首相打脸之后又被中方制裁，心里作何感想。

(责编：于洋、刘叶婷)