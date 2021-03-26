新华社布鲁塞尔3月25日电（记者陈文仙）欧盟委员会25日提出一项“发展有机生产行动计划”，要求到2030年有机种植占农业用地的比例达到25%，并大幅增加有机水产养殖。

欧委会在当天发表的一份声明中说，发展有机生产将带来诸多好处，其中包括有机农田的生物多样性会增加约30%；有机养殖的动物享有更高程度的动物福利；较少使用抗生素；从事有机生产的农民将获得更高收入等。欧委会说，该行动计划与“欧洲绿色协议”所提出的目标是一致的。

为了实现有机种植农业用地占比目标，欧委会围绕促进有机农产品消费、增加有机农产品生产和提升有机农业的可持续性等方面提出23项具体规划。鉴于欧盟成员国的有机种植农业用地占比差异较大，欧委会鼓励欧盟成员国制定各自的国家有机生产行动计划，以增加本国有机农业的份额。

目前，欧盟地区的有机种植农业用地占比约为8.5%。

欧盟委员会于2019年12月在布鲁塞尔公布应对气候变化的“欧洲绿色协议”，提出到2050年欧盟地区在全球范围内率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量降为零。

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