新华社多哈3月26日电 通讯：中国农业高科技助力卡塔尔农业发展

新华社记者杨元勇

沿着蜿蜒的沙漠公路，驱车由卡塔尔首都多哈向北行驶约1小时，一道围墙和数座蔬菜大棚映入眼帘，这便是位于沙漠中的阿尔法丹农场。农场主法尔丹·法赫德·阿尔法丹带着记者走进农场，参观使用“中国智能LED植物工厂高新农业技术”的生产区块。

与周边黄沙漫漫相比，生产区块的蔬菜大棚里别有洞天，到处是排列整齐有序、处于不同生长期的各种蔬菜。这些蔬菜并非在地面种植，而是被种在无土栽培的多层提柜内，每排生长中的蔬菜都配有纤细的管子“供水”，技术人员说这不是普通水，而是供蔬菜生长的营养液。

记者看到，在大棚顶部装有促进蔬菜进行光合作用的各式特制灯管，可按需求调控灯光颜色和光照强度，以培植绿色、紫色蔬菜。棚内配有空调、传感器和电脑，可调控温度、湿度、光照等。技术人员随手摘下几片菜叶示范着吃下，并表示这个区块产出的蔬菜在当地市场供不应求。

“中国智能LED植物工厂高新农业技术大大提高了我们农场的经济效益。这项高新技术不仅是农场发展壮大的重要保障，也有助推动本地区农业发展。”农场主法赫德说。

“阿尔法丹农场主要生产时令蔬菜，所需机械设备、种子、栽培技术分别由中国和欧盟国家引进，其中的高新种植技术全部来自中国，农场将扩大使用中国高新农业技术生产规模。中国的高新农业技术非常先进，所产生的经济效益也最为明显，这将为卡塔尔实施‘粮食蔬菜安全战略’发挥巨大作用。”法赫德说。

卡塔尔是沙漠国家，全国没有天然可耕地，粮食、蔬菜、肉类主要依靠进口。近年来卡塔尔注重实施经济多元化，致力于提高食品生产能力，尤其重视蔬菜生产。为此卡塔尔出台了“粮食蔬菜安全战略”，力争到2023年将本国蔬菜自给率由目前的35%提升到70%。

法赫德认为，若要实现蔬菜自给率70%的目标，除国家对农业加大投入外，还要加快农业高新技术及综合农业技术引进步伐，中国高新农业技术无疑将有力帮助卡塔尔落实“粮食蔬菜安全战略”。

法赫德的合作伙伴、智能LED植物工厂总经理高运韬表示，目前这个农场使用的水培、立体栽培技术等综合农业种植技术可大幅提升土地利用率、节水节肥、抵御高温高湿影响，因而在卡塔尔受到高度评价。“目前采用上述中国技术生产的蔬菜，由3年前的1种油菜和1种生菜2个品种，发展到30多个卡塔尔市场上紧俏、高价位品种，包括6种生菜、4种羽衣甘蓝、5种辣椒以及白菜、菠菜、芹菜等”。

高运韬说，阿尔法丹农场使用中国高新农业技术的成功，引起社会关注，卡塔尔电视台等媒体对此进行了采访报道，卡塔尔当地一些农场主、商家也前来取经。

中国驻卡塔尔大使周剑介绍说，在中卡政府共同努力下，两国合作领域不断扩大，由能源、基础设施建设等传统领域，扩大到高新技术产业方面。他还表示，中卡两国2020年经贸合作的亮点是高新技术产业合作，这种卓有成效的合作，提升了两国经贸合作水平，助推卡塔尔经济多元化发展。

(责编：艾雯、刘叶婷)