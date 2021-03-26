新华社联合国3月25日电（记者王建刚）联合国25日发布的报告显示，新冠疫情或将导致全球失去10年发展成果。参与报告撰写的60多个国际机构呼吁，当务之急是筹措资金，努力解决日益扩大的不平等问题，实现经济复苏。

报告显示，新冠疫情使全球经济经历了90年以来最严重衰退，最脆弱的社会群体受到最大影响。预计全球损失1.14亿个工作岗位，约1.2亿人陷入极端贫困。只有立即采取行动，才有可能防止更多国家失去10年的发展成果。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德说，新冠大流行印证了我们无视全球各国相互依存的危险。一个分化的世界对所有人来说都是一场灾难。帮助发展中国家克服这场危机不仅在道德上是正确的，而且符合每个人的经济利益。

报告指出，截至目前全球用于刺激和恢复经济的资金高达16万亿美元，但其中只有不到20%用于发展中国家。此外，到今年1月，推出疫苗的38个国家中只有9个不是发达国家。

疫情暴发前，约有一半的最不发达国家和其他低收入国家处于高风险或债务困扰之中。疫情暴发后，这些国家债务水平开始飙升。世界上最贫穷国家的局势可能将实现联合国2030可持续发展目标期限后推10年。

报告建议抵制“疫苗国家主义”，为发展中国家、特别是最不发达国家提供新的优惠融资，并通过提供资金和债务减免让发展中国家能够应对疫情及其负面影响。

联合国经济与社会事务部副秘书长刘振民说，须立即纠正国家间的贫富差距，以便更好地实现重建。此外，公共和私营部门必须投资于人力资本、社会保障以及基础设施和技术。

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