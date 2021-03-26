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崔天凯：划分不同阵营不是解决问题之道

2021年03月26日15:57 | 来源：新华社
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新华社华盛顿3月25日电 中国驻美国大使崔天凯25日在华盛顿接受美国有线电视新闻网采访时表示，各国需携手努力构建人类命运共同体，这既是当今世界之所需，也是未来世界之所需，划分不同阵营甚至构建对抗性的军事集团不是解决问题之道。

崔天凯说，中美双方在安克雷奇举行的中美高层战略对话是及时和有益的，加深了双方相互理解，希望这是双方今后持续对话、沟通和协调的开端。

崔天凯表示，中国的发展目标很明确，就是满足中国人民日益增长的对美好生活的向往，中国的发展目标不是同任何其他国家竞争或者取代任何国家。

崔天凯说，我们所处的是一个与从前大不相同且迅速变化的世界，在这个世界上存在不同的体制和文明。我们相信，共同努力构建人类命运共同体才有未来，划分阵营没有未来。因为这种做法无助于我们战胜新冠肺炎疫情、应对气候变化、消除贫困、消除恐怖主义以及建设更加开放包容和共享的全球经济。

崔天凯指出，中国始终对国际合作持开放态度，也致力于推动多边合作。但任何合作都必须建立在平等互利和相互尊重的基础上。如果不能平等相待，就无法开展合作。这不是我们的问题，而是西方国家的问题，他们必须学会如何平等对待其他国家、种族和文明。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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