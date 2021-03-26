斯特拉·吉塔伊加是肯尼亚最大公立医院的一名护士。由于感染了新冠病毒，她现在不得不终日躺在床上忍受着咳嗽、气促、头晕、发烧带来的痛苦。

在肯尼亚等多个非洲国家，像吉塔伊加一样因为没有接种新冠疫苗而不幸感染的医务工作者不在少数，有些人甚至已经病故。与此形成鲜明对比的是，西方富裕国家在几个月前就纷纷为本国的医务工作者接种了新冠疫苗。

这是美国媒体针对全球疫苗分配不公现象刚刚报道的鲜活例子。

《纽约时报》报道截图

世界卫生组织总干事谭德塞日前的一番话更发人深省：“今年1月我曾说过，世界正处于灾难性道德失败的边缘，除非采取紧急措施确保新冠疫苗的公平分配。但令人震惊的是，我们几乎没有采取什么措施来避免这种失败。”

谭德塞在22日的世卫组织发布会上再次对“疫苗民族主义”发出警告

谁抢到算谁的，连“自己人”也不顾？

数据显示，目前通过世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”分发的疫苗仅约3100万剂，西方发达国家与世界不发达国家疫苗接种的数量差距每天都在扩大。

肯尼亚本月刚刚收到第一批疫苗

《纽约时报》日前发文指出，在全球接种的新冠疫苗中，有大约四分之三流向10个西方国家，而全球至少有30个国家尚无一人接种过疫苗。

《纽约时报》报道截图

文章进一步指出，西方国家通过和制药公司联手等方式大幅增加疫苗供给，却不顾世卫组织有关分享疫苗的呼吁。但这些富裕国家却忘了，疫情时代没有人能独善其身。“最可怕的情况是，由于贫穷国家今年基本上无缘接种疫苗，全球经济可能会遭受超过9万亿美元的损失，而其中近一半将由美英等富裕国家承担。”

《纽约时报》报道截图

说到疫苗民族主义，“知名度”最高的国家非美国莫属，即使新一届政府上台也没有放弃“美国优先”理念。用白宫新闻秘书普萨基的话说，美国首先要确保本国民众有足够疫苗接种，因此必须“超量供应和超量准备”。

美国公共电视网（PBS）报道截图

面对近邻墨西哥借疫苗的请求，美国一直支吾搪塞。直到近日，拜登政府才同意向墨方提供“多余的”疫苗，但条件是墨西哥必须加强对其边境非法移民的控制。当地舆论认为，美国的做法是把疫苗当成了政治工具。

《华盛顿邮报》报道截图

疫苗接种进度慢于美英并因此在疫苗出口问题上一直指责后者的欧盟又怎样呢？

在近期频频威胁要限制疫苗出口后，欧盟委员会当地时间24日出台新规，把“互惠”和“对等”作为欧盟27个成员国在决策疫苗出口授权时的两大考虑因素。欧洲舆论认为，新规矛头直指英国。

而英国官员此前曾回应称，阻止英国阿斯利康公司在欧盟境内生产的新冠疫苗出口至其他国家和地区，可能让欧盟的声誉受损，因为“全世界都在看着”。

欧洲新闻（euronews）网站报道截图

对于欧英之间的互怼，英国《卫报》文章对双方各打了五十大板。文章指出，沉溺于疫苗民族主义将是对全球责任的背叛。“英国现在拥有1亿支剩余疫苗，这种储备不应被用来对其他发达国家幸灾乐祸，而应给予最需要它们的国家。”

《卫报》报道截图

即使在欧盟内部，疫苗民族主义也在作祟。近期，奥地利、斯洛文尼亚、保加利亚、捷克、拉脱维亚、克罗地亚等中东欧国家总理会晤后指出，尽管欧盟此前同意依据每个成员国的人口比例公平分配疫苗，但一些大国得到的疫苗远多于其他国家。他们敦促欧盟建立“纠正机制”解决疫苗分配不公问题。

奥地利总理库尔茨批评欧盟疫苗分配不公

自己不作为，还见不得别国有作为？

西方国家不仅对外大行疫苗民族主义、利己主义、保护主义，还在失去道义的同时将矛头指向越来越受欢迎的别国疫苗。

据俄罗斯媒体报道，美国曾用“外交关系”说服巴西不要批准俄罗斯研发的新冠疫苗；而欧盟此前也表示“完全不需要”俄疫苗。俄罗斯总统普京就此反问：“这群人代表和维护的究竟是谁的利益？是欧洲制药厂还是欧洲公民的利益？”

今日俄罗斯（RT）网站报道截图

当地时间23日，联合国人权理事会第46届会议通过了多国共同提出的“确保所有国家公平、及时获得可负担疫苗以应对新冠肺炎疫情”决议。

在疫苗问题上，孰是孰非其实早已一目了然。

(责编：艾雯、刘叶婷)