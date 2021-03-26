据美国《华盛顿邮报》24日报道，新冠肺炎疫情期间，尽管各种防疫措施导致户外活动大幅减少，但美国枪击事件从未停止，2020年是几十年来最致命的枪支暴力年。

据《华盛顿邮报》报道，在本月发生两起致命枪击事件之前，虽然大规模枪击事件在疫情期间并没有引发公众过多关注，但死于枪支暴力的人却是有增无减。根据“枪支暴力档案”的数据，2020年，枪支暴力事件已导致不包括自杀在内的近2万美国人死亡，比至少20年来的任何一年都多。而这一数字也比近年来第二高的2017年增加了3600多人。

此外，2020年，因枪支暴力受伤的人数也大幅上升，达到近4万人，比2017年增加了8000多人。另根据美国联邦调查局发布的报告，2020年上半年，美国的谋杀案比2019年同期增长14.8%，其中25万至50万人口城市的谋杀案增长26%。

报道称，有研究人员表示，美国严重的疫情传播阻碍了警方打击犯罪的努力。此外，在非洲裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察残忍跪压致死之后，公众对执法部门的信心明显崩溃。

疫情的不断蔓延和对警察暴力执法的抗议也导致了枪支销售激增。据《华盛顿邮报》对枪支背景调查数据的分析显示，2020年，美国人购买了约2300万支枪支，比2019年增加了64%。

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